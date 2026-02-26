Где и в каких профессиях на квартиру откладывают более 15 лет и кому зарплаты не хватает на аренду

ЛУН совместно с work.ua проанализировал, сколько лет придется работать, чтобы накопить необходимую сумму на покупку своего жилья. Оказалось, что в безопасных регионах этот срок может растянуться до 10 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные исследования.

Западные города дорожают быстрее, чем Киев

Киев уже не возглавляет рейтинг городов с наименее доступными квартирами. Средняя стоимость однокомнатного жилья в столице составляет примерно 7,7 года среднего заработка, что ставит ее на третью позицию по уровню цен.

В западных областных центрах жилье стремительно дорожает. Во Львове для покупки однокомнатной квартиры необходимо накапливать доходы около 8,4 лет, в Луцке и Ужгороде этот показатель достигает 8,5 лет. Рост стоимости недвижимости здесь в значительной степени связан со стабильно высоким спросом из-за относительной безопасности регионов и внутренней миграции населения.

Противоположная ситуация наблюдается в прифронтовых городах, где жилье остается более доступным. Из-за повышенных рисков безопасности спрос на недвижимость ниже, что непосредственно влияет на цены.

В частности, в Запорожье средняя стоимость однокомнатной квартиры соответствует примерно 2,4 года дохода, в Николаеве — 3,4 года, а в Харькове — около 3,5 года заработка.

Таким образом, фактор безопасности сегодня все сильнее определяет не только миграционные процессы, но реальную доступность жилья в разных регионах страны.

Разрыв определяется не только городом, но и профессией

Более глубокий анализ, объединяющий данные ЛУН о стоимости жилья со средними зарплатами по информации work.ua показывает еще более заметное неравенство — доступность квартир существенно зависит не только от региона, но и от профессии.

Например, менеджеру по продажам в Харькове для приобретения однокомнатной квартиры нужно накопить сумму, эквивалентную примерно 2,6-летнему доходу, тогда как во Львове или Ужгороде на это понадобится уже более шести лет работы. Для бухгалтеров контраст еще более ощутим: если в Харькове жилье соответствует около 3,5 года заработка, то в западных городах этот показатель растет до 8–9 лет.

Наиболее сложной остается ситуация для работников с низким уровнем оплаты труда. В частности, уборщикам в Киеве пришлось бы откладывать полный годовой доход в течение 14 лет, а во Львове — более 15 лет. В таких условиях покупка собственного жилья без дополнительной финансовой помощи фактически становится недостижимой.

Что с арендой

На рынке аренды ситуация еще более напряженная. Если в Харькове аренда однокомнатной квартиры занимает около 20% средней зарплаты, то в Киеве — уже примерно 50%. Во Львове расходы составляют 60–80% дохода, а в Ужгороде – в среднем до 80%, для бариста, кассиров и продавцов — почти весь заработок (до 96–98%).

Для уборщиков во Львове и Ужгороде аренда превышает 100% месячного дохода, поэтому самостоятельно снимать жилье практически невозможно. В Харькове же большинство работников тратят на аренду менее половины зарплаты, а часто — около трети.

Безопасные регионы становятся менее доступными

Безопасность западных областей оказывает существенное влияние на стоимость жилья, формируя новый рыночный парадокс. Как отмечает руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхина, именно относительная безопасность сделала такие города как Львов и Ужгород все менее доступными для представителей многих профессий.

По ее словам, рост цен на жилье ограничивает возможности внутренней миграции и усложняет улучшение жилищных условий, а для части украинцев собственная квартира постепенно перестает быть вопросом комфорта и превращается в базовую потребность выживания.

Напомним, в Верховной Раде предлагают снизить налог на аренду квартир с целью привлечь арендодателей к работе официально и детенизации рынка.