Де в Україні жінки збирають на квартиру на 14 років довше, ніж чоловіки

жінка житло нерухомість будинок
Жінки довше збиркають на квартиру, аніж чоловіки / Freepik

Жінкам в Україні потрібно значно більше часу, ніж чоловікам, щоб накопичити на власне житло. Причина – різниця у доходах, яка напряму впливає на доступність квартир. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження ЛУН спільно з Work.ua.

Різниця по регіонах

За даними дослідження по середніх зарплатах, у чоловіків та жінок різниця доходу складає близько 20%. Так, медіанні зарплати чоловіків складають 30 тисяч грн, тоді як жінки в середньому отримують 24 тис. грн.

Через це жінки в середньому довше мусять накопичувати на придбання житла. Якщо брати Київ, то жінки відкладають в середньому на 25 зарплат більше. У разі заощадження 25% доходу різниця сягає 102 зарплати, що еквівалентно 8,5 років.

“Житло в соціальних науках часто розглядають як один із вагомих індикаторів соціальної нерівності. На більш практичному прикладі можна побачити, як різниця в 25% у заробітній платі в Києві стає розривом у 8,5 років до появи власного житла. Також наявність власного житла у жінок є частиною економічної автономії, яка, зокрема, може запобігати випадкам домашнього насильства. Як ми бачимо з дослідження, жінкам у середньому важче, ніж чоловікам, досягти такої економічної автономії”,  зазначає Людмила Кірюхіна, соціологиня, керівниця ЛУН Статистики. 

Є кілька міст в Україні, де спостерігається особливо значна різниця. Це Рівне - жінки в ньому відкладають на 42 місяці (3,5 року) довше, ніж чоловіки - і це за умови, якщо відкладати всю зарплату. У разі, якщо це буде лише чверть - різниця становить майже 166 місяців, тобто 14 років.

  • В інших містах ситуація доволі подібна. За умови заощадження 25% виплат, жінки збирають на однокімнатну набагато довше за чоловіків:

     у Вінниці      на 143 місяці (майже 12 років) довше;
    у Черкасах  на 131 місяць (майже 11 років) довше.

Різниця по професіях

У Києві в топ професій із найбільшим часовим розривом у часі збирання коштів на квартиру  у галузі продажів та обслуговування:

До прикладу: 

• Кухар/ка  за умови підрахунку повного доходу чоловікам потрібно приблизно 77 зарплат (6,4 року доходу), жінкам  102 зарплати (8,5 року). Тобто жінки мають відкласти приблизно на 25 зарплат більше.

• Менеджер/ка з продажу  схожа ситуація: жінкам потрібно приблизно на 25 зарплат більше, ніж чоловікам.

• Касир/ка  жінки мусять збирати приблизно на 21 зарплату більше, ніж чоловіки.

Якщо ж в накопичення йде лише 25% доходу, розрив у часі стає суттєво більшим. У вищезгаданих професіях вона може перевищувати 6–8 років.

Водночас у деяких професіях різниця може бути відсутня або навіть спостерігається мінімальна перевага на користь жінок. Щоправда, цих випадків дуже мізерна кількість. 

Наприклад:

  • Бухгалтер/ка – жінки швидше збирають на квартиру: приблизно 7,3 року проти 8,5 року у чоловіків, тобто на 1,2 року швидше;
  • Водій/ка – час накопичення однаковий для чоловіків і жінок — близько 6,4 року;
  • Комплектувальник/ця – жінкам потрібно близько 9,5 року, чоловікам 8,5 року, тобто жінкам приблизно на 1 рік довше.

Різниця у доходах безпосередньо має вплив на доступність житла. Навіть мала різниця у зарплаті може означати значно довший час додаткового накопичення, особливо якщо відкладати лише частину зарплати. У містах із вищими цінами на нерухомість дана особливість проявляється ще більш відчутно.

Нагадаємо, щоб купити однокімнатну квартиру за "єОселя" в повністю збудованому будинку у Львові, потрібно відкладати на перший внесок 2 роки і 2 місяці. В Ужгороді цей термін становить 2 роки і 1 місяць, а у Рівному —  1 рік і 6 місяців. 

Автор:
Ярослава Тюпка