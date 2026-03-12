Запланована подія 2

Спрос на новостройки вырос на 23% в 2026 году: девелопер назвал причину

новостройка дом балконы
Спрос на новостройки формируется базовой потребностью в безопасности. / Freepik

В начале 2026 года рынок первичной недвижимости стал заметно активнее. Основными мотивами при покупке квартир в новостройках остаются стремление улучшить жилищные условия, инвестиционная привлекательность и доверие к застройщику.

Об этом в комментарии для Delo.ua сообщила совладелица строительной компании STIKON Жанна Крючкова.

По словам девелопера, спрос за год возрос на 23%.

"Спрос на жилье формируется, прежде всего, базовыми потребностями: безопасностью, улучшением жилищных условий, инвестиционной целесообразностью и доверием к девелоперу",  говорит Жанна Крючкова.

В то же время специалист отметила, что энергетическая ситуация и риски блекаутов лишь частично влияют на решения покупателей и не являются ключевым фактором формирования спроса.

Цены растут не только из-за себестоимости

По сравнению с 2025 годом, средний уровень цен на первичку в долларовом эквиваленте вырос в пределах 10-12%. Основная причинарост себестоимости строительства, а также новые требования к строительству жилья. В частности, они предполагают, что жилые дома должны обеспечивать автономную работу критических систем до 48 часов, что также повышает расходы девелоперов.

"Помимо обязательных норм, часть девелоперов внедряет дополнительные решения сверх того: солнечные панели, аккумуляторные системы, более мощные генераторы, резервирование инженерных узлов, автономное питание телекоммуникационной инфраструктуры и т.д.",говорит Жанна Крюкова.

По ее словам, такие решения повышают цену жилья в среднем на несколько процентов.

Цены на новостройки растут почти во всех регионах страны. В некоторых областях годовой рост стоимости квадратного метра превысил 20%, в то же время в столице и других крупных городах он оставался сдержанным.

Аналитики рынка прогнозируют, что в 2026 году стоимость квадратного метра может подняться еще на 7-13%, особенно в относительно безопасных регионах страны.

Напомним, Житомир стал новым лидером по стоимости квартир на первичном рынке, Киев занял второе место. Несмотря на относительно сдержанный рост – всего на 4% в год, в феврале 2026 года средняя цена квадратного метра в столичных новостройках достигла 57,1 тыс. грн.

Автор:
Ярослава Тюпка