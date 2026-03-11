Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Наличный курс:

USD

44,09

43,92

EUR

51,50

51,30

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине новый лидер по стоимости новостроек: Киев – на втором месте

новостройки первичная недвижимость высотки
Житомир неожиданно стал лидером по росту цен / Freepik

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья продолжает расти почти во всех регионах Украины. За последний год цены на новостройки повысились, хотя темпы роста в разных городах существенно разнятся.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЛУН.

Киев занял второе место по стоимости жилья на первичном рынке. Несмотря на относительно сдержанный рост – всего на 4% в год, в феврале 2026 года средняя цена квадратного метра в столичных новостройках достигла 57,1 тыс. грн.

Лидером по стоимости нового жилья остается Житомир, где цены стабильно держатся на высоком уровне. В то же время Одесса стремительно сокращает отрыв от столицы.

В год средняя цена квадратного метра в одесских новостройках выросла на 21% и сейчас превышает 50 тыс. грн. Благодаря такому динамичному удорожанию город поднялся на третье место среди самых дорогих рынков первичного жилья в Украине.

Напомним, девелоперы рассказали, как энергетическая ситуация повлияла на первичный рынок и были ли аннулирования сделок по этой причине.

Автор:
Ярослава Тюпка