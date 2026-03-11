В Украине новый лидер по стоимости новостроек: Киев – на втором месте

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья продолжает расти почти во всех регионах Украины. За последний год цены на новостройки повысились, хотя темпы роста в разных городах существенно разнятся.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЛУН.

Киев занял второе место по стоимости жилья на первичном рынке. Несмотря на относительно сдержанный рост – всего на 4% в год, в феврале 2026 года средняя цена квадратного метра в столичных новостройках достигла 57,1 тыс. грн.

Лидером по стоимости нового жилья остается Житомир, где цены стабильно держатся на высоком уровне. В то же время Одесса стремительно сокращает отрыв от столицы.

В год средняя цена квадратного метра в одесских новостройках выросла на 21% и сейчас превышает 50 тыс. грн. Благодаря такому динамичному удорожанию город поднялся на третье место среди самых дорогих рынков первичного жилья в Украине.

