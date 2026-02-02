Запланована подія 2

Цены и аннулирование сделок: девелоперы рассказали, влияют ли блекауты на первичный рынок жилья

Регулярные отключения электроэнергии влияют на рынок первичной недвижимости в Украине, однако это влияние скорее поведенческое, чем системное. По наблюдениям девелоперов и аналитиков, блекауты могут временно снижать активность покупателей, но не приводят к массовому падению цен или аннулированию сделок.

О Delo.ua сообщили в Украинской ассоциации девелоперов.

Воздействие на рынок: отложенные решения

В первую очередь меняется подход покупателей к выбору жилья. Часть потенциальных клиентов откладывает решение о покупке, если сомневается в комфорте проживания во время отключений.

В то же время, фокус внимания все больше смещается на технические характеристики проектов: наличие независимых или резервных источников питания, возможность автономного отопления и общую энергоэффективность домов. Новостройки с такими решениями продаются быстрее, потому что они воспринимаются как более надежные.

Влияют ли блекауты на цены и спрос?

Общая динамика цен на первичном рынке остается стабильной. По итогам 2025 года стоимость квадратного метра в новостройках в большинстве сегментов росла или удерживалась на уровне предыдущего года, несмотря на энергетические вызовы.

В то же время, спрос остается стабильным. К примеру, в проекте S1 Obolon киевского девелопера Standard One практически полностью раскуплены однокомнатные квартиры. В то время как двухкомнатные обычно имеют более длительный цикл принятия решения, поэтому на них периодически действуют акционные условия.

Аннулируются ли сделки?

Девелоперы утверждают, что массовых аннулирований сделок из-за блэкаутов нет. Энергетическая ситуация может замедлять принятие решений и откладывать заключение договоров, однако юридических расторжений или разрывов соглашений по этой причине в широкой практике не наблюдается. Это скорее вопрос ожиданий и настроений покупателей, чем формальных изменений в договорах.

В целом, энергетическая стабильность стала новым фактором конкурентоспособности первичного жилья. Проекты с генераторами, резервным питанием и альтернативными энергетическими решениями получают преимущество в глазах покупателей, а спрос на такие характеристики растет. В результате формируется новый набор критериев оценки недвижимости на первичном рынке.

При этом ключевым фактором остается не сам факт блекаутов, а то как покупатели оценивают риски и комфорт будущего проживания. Ожидания стабилизации энергосистемы способны активизировать спрос, в то время как периоды повышенного стресса в энергетике – временно его сдерживать.

Напомним, спрос на аренду жилья в Киеве и области существенно снизился из-за энергетической ситуации. По сравнению с предыдущим годом количество отзывов в столице сократилось на 7%.

Автор:
Ярослава Тюпка