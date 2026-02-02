Ціни та анулювання угод: девелопери розповіли, чи впливають блекаути на первинний ринок житла

Регулярні відключення електроенергії впливають на ринок первинної нерухомості в Україні, однак цей вплив є радше поведінковим, ніж системним. За спостереженнями девелоперів і аналітиків, блекаути можуть тимчасово знижувати активність покупців, але не призводять до масового падіння цін чи анулювання угод.

Про для Delo.ua повідомили в Українській асоціації девелоперів.

Вплив на ринок: відкладені рішення

Насамперед змінюється підхід покупців до вибору житла. Частина потенційних клієнтів відкладає рішення про купівлю, якщо має сумніви щодо комфорту проживання під час відключень.

Водночас фокус уваги дедалі більше зміщується на технічні характеристики проєктів: наявність незалежних або резервних джерел живлення, можливість автономного опалення та загальну енергоефективність будинків. Новобудови з такими рішеннями продаються швидше, бо їх сприймають як більш надійні.

Чи впливають блекаути на ціни та попит?

Загальна динаміка цін на первинному ринку залишається стабільною. За підсумками 2025 року вартість квадратного метра в новобудовах у більшості сегментів зростала або утримувалась на рівні попереднього року попри енергетичні виклики.

Водночас попит і пропозиція залишаються стабільними. Наприклад, у проєктах київського девелопера Standard One практично повністю розкуплені однокімнатні квартири, водночас двокімнатні продаються гірше і тому на них діють акційні умови.

Чи анулюються угоди?

Девелопери стверджують, що масових анулювань угод через блекаути немає. Енергетична ситуація може уповільнювати ухвалення рішень і відкладати підписання договорів, однак юридичних скасувань чи розривів угод із цієї причини у широкій практиці не спостерігається. Це радше питання очікувань і настроїв покупців, ніж формальних змін у договорах.

Загалом енергетична стабільність стала новим фактором конкурентоспроможності первинного житла. Проєкти з генераторами, резервним живленням та альтернативними енергетичними рішеннями отримують перевагу в очах покупців, а попит на такі характеристики зростає. У результаті формується новий набір критеріїв оцінки нерухомості на первинному ринку.

При цьому ключовим чинником залишається не сам факт блекаутів, а те, як покупці оцінюють ризики та комфорт майбутнього проживання. Очікування стабілізації енергосистеми здатні активізувати попит, тоді як періоди підвищеного стресу в енергетиці — тимчасово його стримувати.

Нагадаємо, попит на оренду житла у Києві та області суттєво зменшився через енергетичну ситуацію. У порівнянні з попереднім роком кількість відгуків у столиці скоротилась на 7%.