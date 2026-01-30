Через проблеми з електрикою попит на оренду житла в Києві змінюється

Попит на довгострокову оренду квартир у Києві та області в січні 2026 року суттєво скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас збільшилась тенденція міграції з Києва до менших міст, зокрема до приватних будинків. Автономність житла стає дедалі важливішим чинником вибору житла для оренди.

Про в коментарі Delo.ua повідомили у OLX Нерухомість.

Експерти проаналізували зміни попиту на довгострокову оренду квартир і будинків у Києві та найбільш популярних населених пунктах передмістя на тлі складної енергетичної ситуації. Для аналізу порівнювали періоди 1–27 січня 2026 року та 1–27 січня 2025 року.

У Києві кількість відгуків на оголошення про оренду квартир скоротилася на 7%. Схожу динаміку зафіксували у передмісті: у Білій Церкві попит зменшився на 19%, у Гатному — на 16%, у Вишневому — на 9%, у Броварах та Софіївській Борщагівці — на 8%, в Ірпені — на 5%.

Водночас у Борисполі попит на оренду квартир залишився майже без змін, а в Бучі зафіксували незначне зростання на 1%. Винятком стала Петропавлівська Борщагівка, де кількість відгуків на оренду квартир зросла одразу на 15%.

Інша ситуація спостерігається у сегменті довгострокової оренди будинків. У Києві попит на цей тип житла зріс на 22%, що свідчить про зростання інтересу орендарів до більш автономних форматів проживання.

Найбільше зростання попиту на оренду будинків зафіксували у Петропавлівській Борщагівці — +103%. Значне збільшення кількості відгуків також відбулося у Бучі (+51%) та Ірпені (+20%), тоді як у Гатному зростання було незначним — на рівні 3%.

Водночас у низці населених пунктів попит на оренду будинків суттєво скоротився. У Борисполі він знизився на 56%, у Вишневому — на 44%, у Білій Церкві — на 28%, у Софіївській Борщагівці — на 6%.

Поточні дані не свідчать про масову міграцію з Києва, однак чітко демонструють зміну пріоритетів орендарів. Автономність житла стає дедалі важливішим чинником вибору, хоча й не завжди є вирішальною. Наявність світла чи акумуляторів, зазначена в оголошеннях, не завжди гарантує комфорт під час тривалих відключень електроенергії, тому експерти радять орендарям перевіряти реальні умови проживання.

За даними OLX Нерухомість, якщо торік автономність житла була важливою для 56% опитаних, то після досвіду цієї зими її значення для ринку оренди, ймовірно, лише зростатиме.

Нагадаємо, у багатьох містах щомісячний платіж за програмою "єОселя" дешевший за вартість оренди.