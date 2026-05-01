Удар РФ по портам Одессы и Дуная: что известно о последствиях атаки

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМПУ.

Удар по портам

В ночь на 1 мая Россия совершила очередную атаку беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины. Под ударом оказались объекты в районе Дуная и Большой Одессы.

В результате обстрелов зафиксированы повреждения причалов и складских помещений, также возникли локальные пожары. Их оперативно ликвидировали работники портов и спасательные службы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Несмотря на атаку, порты продолжают работать с учетом усиленных мер безопасности.

Напомним, на прошлой неделе в Измаиле зафиксировано попадание по территории порта, что привело к повреждению объектов портовой инфраструктуры и гражданского судна.