Удар РФ по портам Одессы и Дуная: что известно о последствиях атаки
В ночь на 1 мая российские беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Украины в районе Дуная и Одессы. В результате ударов зафиксированы повреждения и пожары.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМПУ.
Удар по портам
В ночь на 1 мая Россия совершила очередную атаку беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины. Под ударом оказались объекты в районе Дуная и Большой Одессы.
В результате обстрелов зафиксированы повреждения причалов и складских помещений, также возникли локальные пожары. Их оперативно ликвидировали работники портов и спасательные службы.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Несмотря на атаку, порты продолжают работать с учетом усиленных мер безопасности.
Напомним, на прошлой неделе в Измаиле зафиксировано попадание по территории порта, что привело к повреждению объектов портовой инфраструктуры и гражданского судна.