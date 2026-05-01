Удар РФ по портам Одессы и Дуная: что известно о последствиях атаки

Россия снова ударила по Одессе и Дунаю / АМПУ

В ночь на 1 мая российские беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Украины в районе Дуная и Одессы. В результате ударов зафиксированы повреждения и пожары.

Удар по портам

В ночь на 1 мая Россия совершила очередную атаку беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины. Под ударом оказались объекты в районе Дуная и Большой Одессы.

В результате обстрелов зафиксированы повреждения причалов и складских помещений, также возникли локальные пожары. Их оперативно ликвидировали работники портов и спасательные службы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Несмотря на атаку, порты продолжают работать с учетом усиленных мер безопасности.

Напомним, на прошлой неделе в Измаиле зафиксировано попадание по территории порта, что привело к повреждению объектов портовой инфраструктуры и гражданского судна.

Автор:
Ольга Опенько