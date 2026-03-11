В Україні новий лідер за вартістю новобудов: Київ – на другому місці

Середня вартість квадратного метра на первинному ринку житла продовжує зростати майже в усіх регіонах України. За останній рік ціни на новобудови підвищилися, хоча темпи зростання в різних містах суттєво відрізняються.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ЛУН.

Київ посів друге місце за вартістю житла на первинному ринку. Попри відносно стримане зростання - лише на 4% за рік, у лютому 2026 року середня ціна квадратного метра у столичних новобудовах досягла 57,1 тис. грн.

Лідером за вартістю нового житла залишається Житомир, де ціни стабільно тримаються на високому рівні. Водночас Одеса стрімко скорочує відрив від столиці.

За рік середня ціна квадратного метра в одеських новобудовах зросла на 21% і нині перевищує 50 тис. грн. Завдяки такому динамічному подорожчанню місто піднялося на третє місце серед найдорожчих ринків первинного житла в Україні.

