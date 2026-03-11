Запланована подія 2

В Україні новий лідер за вартістю новобудов: Київ – на другому місці

Житомир несподівано став лідером з росту цін / Freepik

Середня вартість квадратного метра на первинному ринку житла продовжує зростати майже в усіх регіонах України. За останній рік ціни на новобудови підвищилися, хоча темпи зростання в різних містах суттєво відрізняються.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ЛУН. 

Київ посів друге місце за вартістю житла на первинному ринку. Попри відносно стримане зростання - лише на 4% за рік, у лютому 2026 року середня ціна квадратного метра у столичних новобудовах досягла 57,1 тис. грн.

Лідером за вартістю нового житла залишається Житомир, де ціни стабільно тримаються на високому рівні. Водночас Одеса стрімко скорочує відрив від столиці.

За рік середня ціна квадратного метра в одеських новобудовах зросла на 21% і нині перевищує 50 тис. грн. Завдяки такому динамічному подорожчанню місто піднялося на третє місце серед найдорожчих ринків первинного житла в Україні.

Нагадаємо, девелопери розповіли, як енергетична ситуація вплинула на первинний ринок та чи були анулювання угод з цієї причини. 

Автор:
Ярослава Тюпка