Блокування податкових накладних більше не входить до трійки скарг бізнесу - ДПС

Показник блокування податкових накладних в Україні знизився до 0,14%. Державній податковій службі (ДПС) вдалося стабілізувати роботу системи, завдяки чому підприємці більше не вважають це питання критичним для своєї діяльності.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух під час підготовчої наради до засідання Ради з питань підтримки підприємництва при президентові України.

"Ще півтора року тому це була топ проблема для бізнесу. Сьогодні ж, за даними опитування підприємців через платформу Пульс, – не входить навіть до трійки проблем. На початку 2025 року рівень блокування податкових накладних сягав 0,76 %. Сьогодні – 0,14 %. І ми продовжуємо працювати над удосконаленням СМКОР", – сказала очільниця ДПС.

Водночас у ДПС запевняють, що команда відомства детально розбирає кожен індивідуальний кейс та намагається відкрито пояснювати логіку ухвалення фіскальних рішень.

Під час зустрічі обговорили питання щодо податкових перевірок. З початку запровадження мораторію ДПС вже скоротила кількість фактичних перевірок на третину.

"Наш головний принцип – не тотальний контроль, а фокус на тих платниках, які використовують агресивні схеми мінімізації податків. Всі перевірки проводимо виключно на підставі Податкового кодексу та з урахуванням ризико-орієнтованого підходу. Наш підхід – не покарання, а превенція порушень", – додала очільниця ДПС.

Нагадаємо, у 2025 році Державна податкова служба майже вдвічі скоротили кількість ризикових платників та майже вчетверо – кількість зупинених податкових накладних.