Блокировка налоговых накладных больше не входит в тройку жалоб бизнеса — ГНС

Показатель блокировки налоговых накладных в Украине снизился до 0,14%. Государственной налоговой службе (ГНС) удалось стабилизировать работу системы, благодаря чему предприниматели больше не считают этот вопрос критическим для своей деятельности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух во время подготовительного совещания к заседанию Совета по вопросам поддержки предпринимательства при президенте Украины.

"Еще полтора года назад это была топ проблема для бизнеса. Сегодня же, по данным опроса предпринимателей через платформу Пульс, - не входит даже в тройку проблем. В начале 2025 года уровень блокировки налоговых накладных достигал 0,76%. Сегодня - 0,14%. И мы продолжаем работать над усовершенствованием СМКОР", - сказала Карнаух.

В то же время в ГНС уверяют, что команда ведомства подробно разбирает каждый индивидуальный кейс и пытается открыто объяснять логику принятия фискальных решений.

Во время встречи обсудили вопросы налоговых проверок. С начала введения моратория ГНС уже сократило количество фактических проверок на треть.

"Наш главный принцип – не тотальный контроль, а фокус на тех плательщиках, которые используют агрессивные схемы минимизации налогов. Все проверки проводим исключительно на основании Налогового кодекса и с учетом рискоориентированного подхода. Наш подход – не наказание, а превенция нарушений", – добавила глава ГНС.

Напомним, в 2025 году Государственная налоговая служба почти вдвое сократила количество рисковых плательщиков и почти вчетверо – количество остановленных налоговых накладных .