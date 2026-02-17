Блокировка налоговых накладных составляет всего 0,1 %: как изменилась система мониторинга ГНС

На сегодняшний день доля налоговых накладных и расчетов корректировки, регистрация которых остановлена, составляет 0,1 %. Для сравнения, в начале 2025 г. этот показатель составлял 0,76 %. В настоящее время 99,9% документов регистрируется системой в автоматическом режиме.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ГНСУ Леся Карнаух.

"Налоговая накладная заблокирована. Еще год назад это вызвало стресс чуть ли не у каждого предпринимателя. За год ГНС кардинально изменила ситуацию. Сегодня 99,9% налоговых накладных регистрируются автоматически. И это свидетельствует об эффективности механизма и его направленности именно на рисковые операции", - отметила Карнаух.

Изменения в системе мониторинга

За последний период количество плательщиков, включенных в список рисковых, сократилось на 8,1 тысячи. В настоящее время в этом списке находится 12,8 тысячи субъектов.

"Но в отношении тех, кто пытается жить схемами, система мониторинга безжалостна. Она продолжает выявлять операции с повышенным риском и останавливает их", – добавила глава налоговой.

Система мониторинга фокусируется на операциях с повышенным риском. Основные основания для блокировки распределяются следующим образом:

60% - дисбаланс на виртуальном составе. Это ситуация, когда объем товара в текущей накладной превышает остаток, рассчитанный на основе предварительных операций в ЕРНН;

30% - включение плательщика в перечень рисковых. Чаще это происходит из-за отсутствия трудовых ресурсов, основных средств или участия в цепях формирования фиктивного кредита.

Например, система останавливает операции, если предприятие приобрело транспортные средства, но осуществляет продажу удобрений, которые не учитывались при приобретении. Это трактуется как потенциальное формирование фиктивного налогового кредита.

Поддержка бизнеса

Для упрощения коммуникации в каждом региональном управлении ГНС созданы консультационные центры. Их цель – предоставить предпринимателям четкий алгоритм действий в случае остановки накладной и ускорить процесс принятия решений.

"ДПС постепенно меняет философию работы. Убираем искусственные барьеры и облегчаем работу для бизнеса, который работает прозрачно, платит налоги и создает рабочие места", – резюмировала и. о. председателя ГНСУ.

Напомним, в 2025 году Государственная налоговая служба почти вдвое сократила количество рисковых плательщиков и почти вчетверо – количество остановленных налоговых накладных.