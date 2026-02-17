Запланована подія 2

Блокування податкових накладних становить лише 0,1 %: як змінилася система моніторингу ДПС

Леся Карнаух
ДПС

На сьогодні частка податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, становить 0,1 %. Для порівняння, на початку 2025 року цей показник складав 0,76 %. Наразі 99,9 % документів реєструються системою в автоматичному режимі.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПСУ Леся Карнаух. 

"Податкову накладну заблоковано. Ще рік тому це викликало стрес чи не у кожного підприємця. За рік ДПС кардинально змінила ситуацію. Сьогодні 99,9 % податкових накладних реєструються автоматично. І це свідчить про ефективність механізму та його спрямованість саме на ризикові операції", – зазначила Карнаух.

Зміни у системі моніторингу

За останній період кількість платників, включених до переліку ризикових, скоротилася на 8,1 тисячі. Наразі в цьому списку перебуває 12,8 тисячі суб'єктів.

"Але відносно тих, хто намагається жити схемами система моніторингу безжальна. Вона продовжує виявляти операції з підвищеним ризиком і зупиняє їх", – додала голова податкової.

Система моніторингу фокусується на операціях із підвищеним ризиком. Основні підстави для блокування розподіляються наступним чином:

  • 60 % — дисбаланс на віртуальному складі. Це ситуація, коли обсяг товару в поточній накладній перевищує залишок, розрахований на основі попередніх операцій в ЄРПН; 
  • 30 % — включення платника до переліку ризикових. Найчастіше це стається через відсутність трудових ресурсів, основних засобів або участь у ланцюгах формування фіктивного кредиту.

Наприклад, система зупиняє операції, якщо підприємство придбало транспортні засоби, але здійснює продаж добрив, які не обліковувалися при придбанні. Це трактується як потенційне формування фіктивного податкового кредиту.

Підтримка бізнесу

Для спрощення комунікації в кожному регіональному управлінні ДПС створено консультаційні центри. Їхня мета — надати підприємцям чіткий алгоритм дій у разі зупинення накладної та пришвидшити процес прийняття рішень.

"ДПС поступово змінює філософію роботи. Прибираємо штучні барʼєри та полегшуємо роботу для бізнесу, який працює прозоро, сплачує податки та створює робочі місця", – резюмувала в. о. голови ДПСУ.

Нагадаємо, у 2025 році Державна податкова служба майже вдвічі скоротили кількість ризикових платників та майже вчетверо – кількість зупинених податкових накладних.

Автор:
Тетяна Ковальчук