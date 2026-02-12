Украинская ракета "Фламинго" в действии: Силы обороны уничтожили комплексное хранилище боеприпасов РФ

В ночь на 12 февраля Силы обороны Украины поразили обширный арсенал ГРАУ РФ в Волгоградской области ударом FP-5 "Фламинго".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Генштаба ВСУ.

"Фламинго" поразило обширный арсенал боеприпасов РФ

В ночь на 12 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по одному из крупнейших арсеналов Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в районе поселка Котлубань Волгоградской области.

Арсенал использовался для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ и является одной из ключевых площадок русской армии.

Удар был нанесен украинским средством дальнего поражения FP-5 "Фламинго". На территории объекта зафиксированы мощные взрывы и вторичная детонация боеприпасов.

Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

Напомним, в течение января 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, использовав украинскую ракету дальнего радиуса действия FP-5 "Фламинго".

Что известно о ракете "Фламинго"

17 августа 2025 года украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий, сотрудничающий с информагентством Associated Press, побывал в месте производства ракеты "Фламинго" и опубликовал в Facebook соответствующую фотографию.

"Украинские ракеты "Фламинго" дальностью более 3 000 километров, уже в серийном производстве", – говорилось в его сообщении.

18 августа министр обороны Денис Шмыгаль подтвердил, что в Украине запустили производство дальнобойной ракеты "Фламинго"

Характеристики FP-5, или "Фламинго":