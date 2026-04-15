В Киеве появилась интерактивная карта ремонтов и перекрытий дорог

В приложении "Киев Цифровой" заработал новый сервис "Карта ремонтов и перекрытий", позволяющий в режиме реального времени просматривать актуальные ограничения движения и планировать маршруты по городу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Карта о ремонте дорог

Как отмечается, город системно развивает цифровые сервисы, чтобы сделать их максимально удобными в повседневном использовании, а новая карта повышает предсказуемость передвижения по городу и позволяет получать актуальную информацию в одном месте без лишних задержек.

На карте отображаются действующие перекрытия дорог, запланированы ремонтные работы, а также участки, где уже восстановлено движение. В настоящее время сервис содержит данные о работах, выполняемых подразделениями Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Информацию регулярно обновляют подчиненные предприятия, в частности УК "Киевавтодор" и дорожно-эксплуатационные службы, оперативно сообщающие о ходе ремонтов, перекрытии и возобновлении движения.

Каждая метка содержит подробную карту с датами начала и завершения работ, а также краткое описание от подрядных организаций. Кроме того, пользователи могут непосредственно оставлять обращение о перекрытии через контактный центр 1551.

Сервис интегрирован в раздел "Карты", чтобы вся необходимая информация для планирования поездок была собрана в одном месте. Для получения оперативных уведомлений о значительных перекрытиях пользователи могут активировать функцию "Новости для водителей" в настройках приложения.

Обновление уже доступно для всех пользователей "Киев Цифровой".

Напомним, 15 апреля в Киеве частично ограничено движение транспорта по Набережному шоссе и Днепровскому проезду в Печерском районе.

Ольга Опенько