- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Киеве возле метро "Дарница" идет ремонт: когда завершат работы
В Киеве идет реконструкция путепровода возле станции метро "Дарница", которую планируют завершить до 15 мая. На объекте обновляется дорожное покрытие, инженерные сети и пешеходная инфраструктура, а движение транспорта частично ограничено на период работ.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
В Киеве продолжаются работы по реконструкции путепровода на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом. Дорожники работают на отрезке от Броварского проспекта, 27 до проспекта Георгия Нарбута.
Специалисты выполняют обновление сети дождевой канализации, устраивают новые слои дорожного покрытия и обустраивают тротуары с ФЭМ. Также идет ремонт подземного пешеходного перехода и лестницы со стороны улицы Андрея Малышко, отделка путепровода, покраска нижней части сооружения и приведение в порядок прилегающей территории.
Работы выполняются с учетом принципов безбарьерности – предусмотрено понижение бордюров и установление тактильной навигации для людей с инвалидностью и маломобильными группами населения.
В период реконструкции движение транспорта частично ограничено в направлении центра. Автомобили двигаются двумя полосами в каждом направлении с противоположной стороны проезжей части.
Ограничения движения будут действовать до 15 мая.
Напомним, за сутки 7 апреля восстановлено 125 тыс. м² дорожного покрытия. Работы производились на 14 международных трассах и отдельных участках национальных дорог.