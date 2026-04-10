У Києві біля метро "Дарниця" триває ремонт: коли завершать роботи

У Києві триває реконструкція шляхопроводу біля станції метро “Дарниця”, яку планують завершити до 15 травня. На об’єкті оновлюють дорожнє покриття, інженерні мережі та пішохідну інфраструктуру, а рух транспорту частково обмежено на період робіт.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

У Києві тривають роботи з реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом. Дорожники працюють на відрізку від Броварського проспекту, 27 до проспекту Георгія Нарбута.

Наразі фахівці виконують оновлення мережі дощової каналізації, влаштовують нові шари дорожнього покриття та облаштовують тротуари з ФЕМ. Також триває ремонт підземного пішохідного переходу і сходів із боку вулиці Андрія Малишка, оздоблення шляхопроводу, фарбування нижньої частини споруди та впорядкування прилеглої території.

Роботи виконуються з урахуванням принципів безбар’єрності — передбачено пониження бордюрів і встановлення тактильної навігації для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

На період реконструкції рух транспорту частково обмежено в напрямку центру. Автомобілі рухаються двома смугами в кожному напрямку з протилежного боку проїжджої частини.

Обмеження руху діятимуть до 15 травня.

