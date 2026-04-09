Тривають поточні ремонти на автошляхах: за добу відновлено майже 90 тис. кв. м покриття

На автомобільних дорогах державного значення по всій Україні триває відновлення покриття. Протягом 8 квітня дорожники відновили 89 тис. м² покриття, попри несприятливі погодні умови в окремих регіонах.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

До робіт на 12 міжнародних та кількох національних трасах залучили понад 800 осіб.

Найбільші обсяги відновлення зафіксовані на таких автошляхах:

М-05 Київ — Одеса — 7,3 тис. м²;

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ — 6,2 тис. м²;

М-06 Київ — Чоп — 5,9 тис. м²;

М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський — 5,8 тис. м².

9 квітня ремонтні роботи продовжуються в усіх областях України, де це дозволяє погода. До виконання завдань планують залучити понад 1400 фахівців. Для усунення дефектів фахівці використовують метод укладання великих карт.

Водіям необхідно зберігати уважність у зонах проведення робіт. Потрібно завчасно знижувати швидкість, дотримуватися дистанції та виконувати вимоги тимчасових дорожніх знаків і розмітки.

Довідково

Для проведення поточного ремонту методом "великих карт" зазвичай використовується гаряча асфальтобетонна суміш. Ця технологія передбачає зрізання старого шару асфальту фрезою та укладання нового суцільного шару на всю ширину смуги або на велику ділянку. Це подовжує термін експлуатації покриття порівняно з латанням окремих ям. За умови дотримання технології таке покриття може служити від 3 до 5 років.

Нагадаємо, за добу 7 квітня відновлено 125 тис. м² дорожнього покриття. Роботи проводилися на 14 міжнародних трасах та окремих ділянках національних доріг.