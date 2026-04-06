Поточні ремонти на автошляхах: за добу ліквідовано 130 тис. кв. м пошкоджень

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентсва відновлення.

Ремонт доріг України

В Україні тривають поточні ремонти на дорогах державного значення у всіх областях. З початку року вже відновлено 2,8 млн м² дорожнього покриття. Більшість робіт виконуються методом укладання великих карт, що дозволяє оперативно усувати значні пошкодження та забезпечувати безперервний рух транспорту.

Лише за минулу добу, 5 квітня, дорожники ліквідували 130 тис. м² пошкоджень на 11 автошляхах міжнародного значення, а також на окремих ділянках національних трас. Над відновленням працювали майже 1 300 фахівців.

Найбільші обсяги робіт зафіксовані на таких міжнародних дорогах:

М-05 Київ - Одеса - 15,4 тис. м².

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ - 9,4 тис. м².

М-03 Київ - Харків - Довжанський - 8,6 тис. м².

М-06 Київ - Чоп - 7,8 тис. м².

Сьогодні, 6 квітня, поточні ремонти продовжаться на ключових дорогах державного значення в усіх областях. Зважаючи на погодні умови, до робіт планується залучити понад 1 500 спеціалістів.

Водіїв закликають бути уважними на ділянках проведення ремонтних робіт, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і безпечного швидкісного режиму.

З початку року дорожники усунули 2,3 млн м² пошкоджень дорожнього покриття на дорогах державного значення по всій Україні.