На трасах міжнародного значення виконано близько половини поточного ремонту – Свириденко

Станом на 5 квітня на українських трасах міжнародного призначення виконано орієнтовно 50% поточного ремонту. Завершити всі роботи на них планують до 1 травня.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що в Україні тривають дорожні роботи на міжнародних трасах і дорогах загального користування. Свириденко зауважила, що від початку року вже ліквідовано 2,7 мільйона м² пошкоджень.

Станом на 5 квітня виконано приблизно 50% поточного ремонту на трасах міжнародного значення. Усі роботи на таких трасах планують завершити до 1 травня, а основні роботи — до 1 червня.

Поточні ремонти доріг

З початку року дорожники усунули 2,3 млн м² пошкоджень дорожнього покриття на дорогах державного значення по всій Україні. Більшість робіт виконуються методом укладання великих карт, що дозволяє оперативно відновлювати значні ділянки покриття.

Дорожники працювали на 12 автошляхах міжнародного значення та окремих ділянках національних трас, ліквідувавши 85 тис. м² пошкоджень. До робіт було залучено 781 фахівець.

Найбільші обсяги ремонту зафіксовано на міжнародних дорогах: