На трассах международного значения выполнено около половины текущего ремонта – Свириденко

На 5 апреля на украинских трассах международного назначения выполнено ориентировочно 50% текущего ремонта. Завершить все работы планируют до 1 мая.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она напомнила, что в Украине продолжаются дорожные работы на международных трассах и дорогах общего пользования. Свириденко отметила, что с начала года уже ликвидировано 2,7 миллиона м² повреждений.

По состоянию на 5 апреля выполнено около 50% текущего ремонта на трассах международного значения. Все работы на таких трассах планируют завершить до 1 мая, а основные работы до 1 июня.

Текущие ремонты дорог

С начала года дорожники устранили 2,3 млн м² повреждений дорожного покрытия на дорогах государственного значения по всей Украине. Большинство работ выполняется методом укладки больших карт, что позволяет оперативно восстанавливать значительные участки покрытия.

Дорожники работали на 12 автодорогах международного значения и отдельных участках национальных трасс, ликвидировав 85 тыс. м² повреждений. К работам был привлечен 781 специалист.

Наибольшие объемы ремонта зафиксированы на международных дорогах: