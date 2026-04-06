Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,69

50,42

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На трассах международного значения выполнено около половины текущего ремонта – Свириденко

ремонт дорог
На украинских трассах международного значения выполнено около 50% текущего ремонта / Агентство восстановления

На 5 апреля на украинских трассах международного назначения выполнено ориентировочно 50% текущего ремонта. Завершить все работы планируют до 1 мая.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила   премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она напомнила, что в Украине продолжаются дорожные работы на международных трассах и дорогах общего пользования. Свириденко отметила, что с начала года уже ликвидировано 2,7 миллиона м² повреждений.

По состоянию на 5 апреля выполнено около 50% текущего ремонта на трассах международного значения. Все работы на таких трассах планируют завершить до 1 мая, а основные работы до 1 июня.

Текущие ремонты дорог

С начала года дорожники устранили 2,3 млн м² повреждений дорожного покрытия на дорогах государственного значения по всей Украине. Большинство работ выполняется методом укладки больших карт, что позволяет оперативно восстанавливать значительные участки покрытия.

Дорожники работали на 12 автодорогах международного значения и отдельных участках национальных трасс, ликвидировав 85 тыс. м² повреждений. К работам был привлечен 781 специалист.

Наибольшие объемы ремонта зафиксированы на международных дорогах:

  • М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск – 9,1 тыс. м²
  • М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта – 7,9 тыс. м²
  • М-06 Киев – Чоп – 6,9 тыс. м²
  • М-05 Киев – Одесса – 6,2 тыс. м²
Автор:
Светлана Манько