Текущие ремонты на дорогах: за сутки ликвидировано 130 тыс. кв. м повреждений

С начала года в Украине восстановлено 2,8 млн. м² дорожного покрытия на дорогах государственного значения. Только 5 апреля дорожники ликвидировали 130 тыс. м² повреждений на 11 автодорогах международного значения.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Ремонт дорог Украины

В Украине продолжаются текущие ремонты на дорогах государственного значения во всех областях. С начала года уже восстановлено 2,8 млн. м² дорожного покрытия. Большинство работ выполняется методом укладки крупных карт, что позволяет оперативно устранять значительные повреждения и обеспечивать непрерывное движение транспорта.

Только за минувшие сутки, 5 апреля, дорожники ликвидировали 130 тыс. м² повреждений на 11 автодорогах международного значения, а также на отдельных участках национальных трасс. Над восстановлением работало почти 1 300 специалистов.

Наибольшие объемы работ зафиксированы на следующих международных дорогах:

М-05 Киев – Одесса – 15,4 тыс. м².

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск – 9,4 тыс. м².

М-03 Киев – Харьков – Довжанский – 8,6 тыс. м².

М-06 Киев – Чоп – 7,8 тыс. м².

Сегодня, 6 апреля, текущие ремонты продлятся на ключевых дорогах государственного значения во всех областях. Учитывая погодные условия, к работам планируется привлечь более 1500 специалистов.

Водителей призывают быть внимательными на участках проведения ремонтных работ, соблюдать временные дорожные знаки и безопасный скоростной режим.

