У Києві обмежать рух на Набережному шосе та Дніпровському проїзді: коли перекриють дороги

У Києві в середу, 15 квітня, частково обмежать рух транспорту на Набережному шосе та Дніпровському проїзді в Печерському районі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт доріг у Києві

Обмеження діятимуть із 8:00 до 20:00.

Як зазначається, на цих ділянках дорожники виконуватимуть ремонт огородження. Зокрема, роботи триватимуть на Набережному шосе - від мосту Метро до Паркового мосту, а також на Дніпровському проїзді - від Набережного шосе до Дніпровського узвозу.

Під час проведення ремонту рух транспорту частково обмежуватимуть - проїзд буде можливий однією смугою.

У "Київавтодорі" уточнили, що роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов. Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів і перепрошують за незручності.

