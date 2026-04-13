У Києві ремонтуватимуть Хрещатик: як зміниться рух транспорту
У Києві в ніч із 14 на 15 квітня частково обмежать рух транспорту вулицею Хрещатик.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Ремонт на Хрещатику
Обмеження діятимуть із 22:00 14 квітня до 6:00 15 квітня. У цей час працівники шляхово-експлуатаційного управління Шевченківського району виконуватимуть фрезерування та асфальтування проїжджої частини на перехресті Хрещатика з бульваром Тараса Шевченка.
У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв заздалегідь планувати маршрути з урахуванням обмежень.
Нагадаємо, Кабмін доручив Державній спеціальній службі транспорту відновлення автомобільних доріг на прифронтових територіях, а також у зоні до 40 км від лінії бойових дій.