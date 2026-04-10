Ремонт доріг в Україні: дорожники вже ліквідували 3,3 млн кв. м пошкоджень покриття (ФОТО)

В усіх областях України триває поточний ремонт державних доріг. З початку року фахівці ліквідували 3,3 млн м² пошкоджень покриття. Основна частина робіт виконується методом укладання великих карт, що дозволяє швидко відновлювати значні ділянки трас.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Через несприятливу погоду 9 квітня ремонти не проводилися в Миколаївській, Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій та Рівненській областях.

ремонт дороги / Агентство відновлення

В інших регіонах 1025 спеціалістів працювали на 10 міжнародних автошляхах та окремих ділянках національних трас. За добу було відновлено 86,4 тис. м² полотна.

Найбільші обсяги робіт зафіксовано на таких магістралях:

М-03 Київ — Харків — Довжанський (5,5 тис. м²);

М-06 Київ — Чоп (5,4 тис. м²);

М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський (5,3 тис. м²);

М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине (5,3 тис. м²).

Сьогодні, 10 квітня, ремонтні роботи тривають на основних дорогах державного значення. До виконання завдань планується залучити 1379 фахівців. Водіям необхідно дотримуватися вимог тимчасових знаків, швидкісного режиму та знижувати швидкість у місцях проведення робіт.

Нагадаємо, впродовж 8 квітня дорожники відновили 89 тис. м² покриття, попри несприятливі погодні умови в окремих регіонах. До робіт на 12 міжнародних та кількох національних трасах залучили понад 800 осіб.