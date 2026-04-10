Ремонт доріг в Україні: дорожники вже ліквідували 3,3 млн кв. м пошкоджень покриття (ФОТО)

ремонт дороги, спецтехніка
Дорожні служби ліквідували 3,3 млн м² пошкоджень покриття / Агентство відновлення

В усіх областях України триває поточний ремонт державних доріг. З початку року фахівці ліквідували 3,3 млн м² пошкоджень покриття. Основна частина робіт виконується методом укладання великих карт, що дозволяє швидко відновлювати значні ділянки трас.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Через несприятливу погоду 9 квітня ремонти не проводилися в Миколаївській, Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій та Рівненській областях.

ремонт дороги, спецтехніка
ремонт дороги / Агентство відновлення

В інших регіонах 1025 спеціалістів працювали на 10 міжнародних автошляхах та окремих ділянках національних трас. За добу було відновлено 86,4 тис. м² полотна.

Найбільші обсяги робіт зафіксовано на таких магістралях:

  • М-03 Київ — Харків — Довжанський (5,5 тис. м²); 
  • М-06 Київ — Чоп (5,4 тис. м²); 
  • М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський (5,3 тис. м²); 
  • М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине (5,3 тис. м²).
ремонт дороги, спецтехніка
ремонт дороги / Агентство відновлення

Сьогодні, 10 квітня, ремонтні роботи тривають на основних дорогах державного значення. До виконання завдань планується залучити 1379 фахівців. Водіям необхідно дотримуватися вимог тимчасових знаків, швидкісного режиму та знижувати швидкість у місцях проведення робіт.

Нагадаємо, впродовж 8 квітня дорожники відновили 89 тис. м² покриття, попри несприятливі погодні умови в окремих регіонах. До робіт на 12 міжнародних та кількох національних трасах залучили понад 800 осіб.

Тетяна Ковальчук