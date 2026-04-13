В Киеве будут ремонтировать Крещатик: как изменится движение транспорта

Крещатик
Ограничение движения в центре Киева 14-15 апреля: что известно / Википедия

В Киеве в ночь с 14 на 15 апреля частично ограничат движение транспорта по улице Крещатик.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонт на Крещатике

Ограничения будут действовать с 22:00 14 апреля до 6:00 15 апреля. В настоящее время работники дорожно-эксплуатационного управления Шевченковского района будут выполнять фрезерование и асфальтирование проезжей части на перекрестке Крещатика с бульваром Тараса Шевченко.

В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и призывают водителей заранее планировать маршруты с учетом ограничений.

Напомним, Кабмин поручил Государственной специальной службе транспорта восстановление автомобильных дорог на прифронтовых территориях, а также в зоне до 40 км от линии боевых действий.

Автор:
Ольга Опенько