- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Киеве ограничат движение на Набережном шоссе и Днепровском проезде: когда перекроют дороги
В Киеве в среду, 15 апреля, частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе и Днепровскому проезду в Печерском районе.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Ремонт дорог в Киеве
Ограничения будут действовать с 8:00 до 20:00.
Как отмечается, на этих участках дорожники будут выполнять ремонт ограждения. В частности, работы будут продолжаться на Набережном шоссе – от моста Метро до Паркового моста, а также на Днепровском проезде – от Набережного шоссе до Днепровского спуска.
Во время проведения ремонта движение транспорта будут частично ограничивать - проезд будет возможен одной полосой.
В "Киевавтодоре" уточнили, что работы будут проводить при благоприятных погодных условиях. Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и извиняются за неудобства.
