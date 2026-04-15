У Києві з’явилася інтерактивна карта ремонтів і перекриттів доріг

У застосунку “Київ Цифровий” запрацював новий сервіс “Мапа ремонтів та перекриттів”, який дозволяє в режимі реального часу переглядати актуальні обмеження руху та планувати маршрути містом.

Карта про ремонти доріг

Як зазначається, місто системно розвиває цифрові сервіси, щоб зробити їх максимально зручними у щоденному використанні, а нова мапа підвищує передбачуваність пересування містом і дозволяє отримувати актуальну інформацію в одному місці без зайвих затримок.

На мапі відображаються чинні перекриття доріг, заплановані ремонтні роботи, а також ділянки, де рух уже відновлено. Наразі сервіс містить дані про роботи, які виконують підрозділи Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Інформацію регулярно оновлюють підпорядковані підприємства, зокрема КК "Київавтодор" і шляхово-експлуатаційні служби, які оперативно повідомляють про перебіг ремонтів, перекриття та відновлення руху.

Кожна позначка на мапі містить детальну картку з датами початку та завершення робіт, а також короткий опис від підрядних організацій. Крім того, користувачі можуть безпосередньо залишати звернення про перекриття через контактний центр 1551.

Сервіс інтегровано в розділ "Мапи", щоб усю необхідну інформацію для планування поїздок було зібрано в одному місці. Для отримання оперативних сповіщень про значні перекриття користувачі можуть активувати функцію "Новини для водіїв" у налаштуваннях застосунку.

Оновлення вже доступне для всіх користувачів "Київ Цифровий".

