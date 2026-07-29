США заборонили імпорт нових китайських роботів та інверторів для захисту інфраструктури ШІ

США заборонили імпорт нових моделей китайських гуманоїдних і чотириногих роботів, а також підключених інверторів, які використовують в енергомережах і обладнанні дата-центрів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Вашингтон пояснює обмеження необхідністю захистити критичну інфраструктуру та ланцюги постачання для розвитку штучного інтелекту від кібератак, витоку даних і можливих збоїв.

Нові заходи оприлюднила Федеральна комісія зі зв'язку США. Вони набули чинності після публікації та наразі стосуються моделей роботів та інверторів, які ще не були випущені на американський ринок.

Регулятор пояснює, що підключені пристрої можуть створювати вразливості у ланцюгах постачання та ризики для критичної інфраструктури США. Зокрема, влада побоюється можливості збору даних, дистанційного втручання в роботу обладнання та використання його для кібератак.

Обмеження стосуються двох секторів, значення яких для американської економіки швидко зростає. Гуманоїдних роботів планують дедалі ширше застосовувати у промисловості, а інвертори необхідні для підключення відновлюваної енергетики та акумуляторів до мереж, а також для роботи інфраструктури дата-центрів.

Однією з компаній, на яку може суттєво вплинути заборона, є китайська Unitree. За даними Counterpoint Research, на неї припадає трохи менше п'ятої частини світового ринку гуманоїдних роботів.

Нещодавно Unitree також внесли до списку Пентагону компаній, які, за оцінкою американської влади, пов'язані з китайськими військовими. Компанія співпрацює з Nvidia та використовує її чипи Blackwell у своїх роботах.

Зауважимо, китайська компанія UBTech Robotics уклала угоду про постачання своїх гуманоїдних роботів для виробничих потужностей європейського авіабудівного концерну Airbus. Це стало черговим кроком у стратегії компанії з розширення промислового застосування її роботів за межами Китаю.