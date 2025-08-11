Запланована подія 2

Китай відкрив перший торговельний центр для роботів Robot Mall

Китай відкрив перший у світі торговельний центр для роботів Robot Mall / Depositphotos

У Пекіні запрацював Robot Mall — перший у Китаї повномасштабний торговельний центр, повністю присвячений роботам. Чотириповерховий комплекс у високотехнологічному районі E-Town демонструє понад 100 роботів від 40+ брендів, серед яких Ubtech Robotics та Unitree Robotics.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Gizmodo.

Торговельний центр працює за моделлю "4S" — продаж, сервіс, запчастини та можливість залишити відгуки в одному місці. Тут можна придбати роботів вартістю від 2000 юанів (≈278 доларів) до кількох мільйонів юанів. Серед найцікавіших експонатів — гуманоїдна копія Альберта Ейнштейна за 700 000 юанів (≈97 тис. доларів).

Відвідувачі можуть пообідати у ресторані з роботами-офіціантами та кухарями, спостерігати за футбольними матчами між роботами, грою в китайські шахи чи взаємодіяти з собаками-роботами. Також у центрі представлені аніматронні версії історичних постатей — від Ісаака Ньютона до китайського поета Лі Бая.

Відкриття Robot Mall збіглося з початком Всесвітньої конференції робототехніки 2025 року (9–12 серпня) та передує Всесвітнім іграм роботів-гуманоїдів (14–17 серпня), у яких змагатимуться понад 100 команд у 21 дисципліні.

Проєкт є частиною масштабної стратегії Китаю з розвитку робототехніки та штучного інтелекту. Лише за останній рік держава виділила понад 20 млрд доларів субсидій, а також планує створити фонд у 1 трлн юанів для підтримки стартапів у цій сфері.

Додамо, компанія Amazon повідомила про запуск мільйонного робота у своїх логістичних центрах і впровадження нової генеративної ШІ-моделі DeepFleet для оптимізації роботи складів та доставки.

Тетяна Гойденко