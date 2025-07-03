ШІ-стартап ексдиректорки OpenAI платить розробникам до $500 тис.

Стартап Thinking Machines Lab, який очолює екстехнічна директорка OpenAI Міра Мураті, пропонує технічним фахівцям зарплати до $500 000 на рік — без урахування бонусів. Це більше, ніж пропонують в OpenAI та Anthropic.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Entrepreneur.

Thinking Machines Lab, стартап у сфері штучного інтелекту, заснований ексдиректоркою OpenAI Мірою Мураті у лютому 2025 року, пропонує розробникам зарплати до $500 тис. Як повідомляє Business Insider з посиланням на федеральні документи США, троє співробітників отримують по $450 000, а ще один — $500 000 на рік. Це лише базові оклади без урахування бонусів та опціонів.

Для порівняння, середня зарплата в OpenAI — $292 000, в Anthropic — $387 500. Таким чином, TML уже зараз пропонує одні з найвищих компенсацій на AI-ринку США. Однак Thinking Machines Lab поки не презентувала жодного публічного продукту, але вже отримала репутацію «секретного AI-єдинорога» з фінансуванням у $2 млрд і оцінкою $10 млрд. Компанія обіцяє створити штучний інтелект, який буде зрозумілішим, гнучкішим і функціональнішим для бізнесу та користувачів.

TML активно включилася у «війну за таланти» в Кремнієвій долині. На тлі рекордних бонусів від Meta, яка, за словами Сема Альтмана, пропонує до $100 млн топ-фахівцям, стартап змагається за провідних розробників і дослідників, пропонуючи рекордні базові зарплати до $500 000.

Нагадаємо, майже 80% компаній хочуть перекваліфікувати співробітників під роботу з ШІ.