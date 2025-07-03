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ИИ-стартап экс-директора OpenAI платит разработчикам до $500 тыс.

OpenAI, Anthropic, Thinking Machines Lab
Это больше, чем предлагают в OpenAI и Anthropic.

Стартап Thinking Machines Lab, возглавляемый экс-техническим директором OpenAI Мира Мурати, предлагает техническим специалистам зарплаты до $500 000 в год — без учета бонусов. Это больше, чем предлагают в OpenAI и Anthropic.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Entrepreneur.

Thinking Machines Lab, стартап в сфере искусственного интеллекта, основанный эксдиректором OpenAI Мирой Мурате в феврале 2025 года, предлагает разработчикам зарплаты до $500 тыс. Как сообщает Business Insider со ссылкой на федеральные документы США, три сотрудника получают по $450 000, а еще один — $500 000 в год. Это только базовые оклады без учета бонусов и опционов.

Для сравнения, средняя зарплата в OpenAI — $292 000, в Anthropic — $387 500. Таким образом, TML уже сейчас предлагает одни из самых высоких компенсаций на AI-рынке США. искусственный интеллект, который будет более понятным, гибким и функциональным для бизнеса и пользователей.

TML активно включилась в войну за таланты в Кремниевой долине. На фоне рекордных бонусов от Meta, которая, по словам Сэма Альтмана, предлагает до $100 млн топ-специалистам, стартап соперничает за ведущих разработчиков и исследователей, предлагая рекордные базовые зарплаты до $500 000.

Напомним, почти 80% компаний хотят переквалифицировать сотрудников под работу по ИИ.

Автор:
Алик Сахно