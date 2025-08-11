Запланована подія 2

Китай открыл первый торговый центр для роботов Robot Mall (ФОТО)

Фото: @CGTNGlobalBiz

В Пекине заработал Robot Mall – первый в Китае полномасштабный торговый центр, полностью посвященный работам. Четырехэтажный комплекс в высокотехнологичном районе E-Town демонстрирует более 100 роботов от 40+ брендов, среди которых Ubtech Robotics и Unitree Robotics.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Gizmodo.

Торговый центр работает по модели "4S" - продажа, сервис, запчасти и возможность оставить отзывы в одном месте. Здесь можно приобрести роботов стоимостью от 2000 юаней (≈278 долларов) до нескольких миллионов юаней. Среди самых интересных экспонатов — гуманоидная копия Альберта Эйнштейна за 700 000 юаней (97 тыс. долларов).

Фото: @CGTNGlobalBiz

Посетители могут пообедать в ресторане с официантами и поварами, наблюдать за футбольными матчами между работами, игрой в китайские шахматы или взаимодействовать с собаками-роботами. Также в центре представлены анимотронные версии исторических фигур – от Исаака Ньютона до китайского поэта Ли Бая.

Фото: @CGTNGlobalBiz

Открытие Robot Mall совпало с началом Всемирной конференции робототехники 2025 года (9–12 августа) и предшествует Всемирным играм роботов-гуманоидов (14–17 августа), в которых будут соревноваться более 100 команд по 21 дисциплине.

Фото: @CGTNGlobalBiz

Проект является частью масштабной стратегии Китая по развитию робототехники и искусственного интеллекта. Только за последний год государство выделило более 20 млрд долларов субсидий, а также планирует создать фонд в 1 трлн юаней для поддержки стартапов в этой сфере.

Компания Amazon сообщила о запуске миллионного робота в своих логистических центрах и внедрении новой генеративной ШИ-модели DeepFleet для оптимизации работы складов и доставки.

Автор:
Татьяна Гойденко