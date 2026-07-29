Виторг відомого виробника люксових сумок зріс до €4,1 млрд попри спад на Близькому Сході

Попит на дороговартісні сумки та шовкові хустки допоміг люксовому бренду Hermès збільшити продажі у другому кварталі 2026 року. Зростання ринків Європи, США та Японії допомогло компенсувати уповільнення продажів на Близькому Сході.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

Паризький виробник шкіряних виробів повідомив про виторг у розмірі €4,1 млрд за другий квартал за незмінних валютних курсів. Це на 7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року та відповідає прогнозам аналітиків.

Динаміка за регіонами та категоріями товарів

Упродовж трьох місяців (до кінця червня) зростання спостерігалося на всіх ключових ринках, крім Близького Сходу, де на торгівлю вплинув конфлікт між США та Іраном. Продажі в близькосхідному регіоні скоротилися на 2,4%, що, втім, є покращенням порівняно з першим кварталом, коли падіння становило 5,9%.

Водночас продажі в Японії та Північній і Південній Америці демонстрували двозначне зростання. Найбільший підрозділ Hermès, що займається шкіряними виробами, збільшив виторг на 10,2% за квартал.

Проте доходи від парфумерної та косметичної продукції під брендом Hermès у другому кварталі впали на 9,5%, що викликає занепокоєння щодо привабливості цієї категорії для покупців із середнім доходом.

Як зазначив виконавчий голова компанії Аксель Дюма, Hermès продемонстрував стабільні результати у першому півріччі 2026 року та з упевненістю розраховує на друге півріччя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продажі відомого британського бренду зросли на 5% завдяки попиту в США на тлі війни в Ірані. Британський люксовий бренд Burberry заявив про зростання продажів у першому кварталі завдяки високому попиту в США та Китаї, хоча акції компанії знизилися через негативний вплив війни в Ірані на туризм та витрати мандрівників на Близькому Сході.