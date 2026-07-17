Продажі відомого британського бренду зросли на 5% завдяки попиту в США на тлі війни в Ірані

Британський люксовий бренд Burberry заявив про успішне зростання продажів у першому кварталі завдяки високому попиту в США та Китаї. Водночас акції компанії на торгах у п'ятницю впали приблизно на 5% після повідомлення бренду про те, що війна в Ірані негативно вплинула на туризм та витрати мандрівників на Близькому Сході.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

Порівнянні продажі групи за три місяці, до кінця червня, зросли на 5%. Цьому посприяло зростання ринку в Північній та Південній Америці на 12%, а також у великому Китаї — на 9%.

Проте продажі в регіоні EMEIA (Європа, Близький Схід, Індія та Африка) скоротилися на 3%. Через бойові дії на Близькому Сході, який є важливим міжнародним транспортним хабом, суттєво зменшився потік азійських туристів до Європи.

Загалом через побоювання щодо тривалості війни в Ірані акції компанії цього року вже втратили майже 15% вартості.

Повернення до класики та популярність серед зумерів

Новий генеральний директор компанії Джошуа Шульман намагається вивести бренд із кризи після постпандемійного спаду в індустрії розкоші. Торік Burberry змушена була скоротити п'яту частину своїх співробітників для оптимізації витрат після невдалої спроби попереднього керівництва різко підвищити ціни на товари.

Зараз бренд повертається до своїх витоків — стильного та практичного функціонального одягу. Головними драйверами відновлення стали:

Зростання попиту на фірмовий клітчастий візерунок (Burberry check) в усіх лінійках товарів;

Стабільні продажі класичного верхнього одягу, зокрема знаменитих тренчів;

Популярність серед покоління Z (молодь, народжена з 1995 по 2010 рік) — витрати цієї групи у першому кварталі зросли на двозначну цифру.

Для рекламних кампаній бренд почав активно залучати британських зірок, таких як комедійна акторка Дженніфер Сондерс та тенісист Джек Дрейпер. Водночас компанія досі стикається з внутрішнім тиском: цього тижня понад третина акціонерів проголосувала проти плану виплати великих премій Шульману за досягнення довгострокових цілей.

Нагадаємо, відомий бренд одягу б'є рекорди продажів у світі, але змушений переглянути цінники. Японська корпорація Fast Retailing, яка володіє відомим брендом одягу Uniqlo, уже втретє за сезон підвищила свій річний прогноз прибутку через високі показники міжнародних продажів.