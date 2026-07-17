Продажи известного британского бренда выросли на 5% из-за спроса в США на фоне войны в Иране.

Британский люксовый бренд Burberry заявил об успешном росте продаж в первом квартале благодаря высокому спросу в США и Китае. В то же время, акции компании на торгах в пятницу упали примерно на 5% после сообщения бренда о том, что война в Иране негативно повлияла на туризм и расходы путешественников на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

Сравненные продажи группы за три месяца, к концу июня, выросли на 5%. Этому поспособствовал рост рынка в Северной и Южной Америке на 12%, а также в крупном Китае – на 9%.

Тем не менее, продажи в регионе EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка) сократились на 3%. Из-за боевых действий на Ближнем Востоке, являющемся важным международным транспортным хабом, существенно уменьшился поток азиатских туристов в Европу.

В общей сложности из-за опасений относительно продолжительности войны в Иране акции компании в этом году уже потеряли почти 15% стоимости.

Возвращение к классике и популярность среди зуммеров

Новый генеральный директор компании Джошуа Шульман пытается вывести бренд из кризиса после постпандемического спада в роскошной индустрии. В прошлом году Burberry вынуждена была сократить часть своих сотрудников для оптимизации затрат после неудачной попытки предыдущего руководства резко повысить цены на товары.

Сейчас бренд возвращается к своим истокам — стильной и практичной функциональной одежде. Главными драйверами восстановления стали:

Рост спроса на фирменный клетчатый узор (Burberry check) во всех линейках товаров;

Стабильные продажи классической верхней одежды, в том числе знаменитых тренчей;

Популярность среди поколения Z (молодежь, рожденная с 1995 по 2010 год) – расходы этой группы в первом квартале выросли на двузначную цифру.

Для рекламных кампаний бренд начал активно привлекать британских звезд, таких как комедийная актриса Дженнифер Сондерс и теннисист Джек Дрейпер. В то же время компания до сих пор сталкивается с внутренним давлением: на этой неделе более трети акционеров проголосовали против плана выплаты крупных премий Шульману за достижение долгосрочных целей.

Напомним, известный бренд одежды бьет рекорды продаж в мире, но вынужден просмотреть ценники. Японская корпорация Fast Retailing, владеющая известным брендом одежды Uniqlo, уже в третий раз за сезон повысила свой годовой прогноз прибыли из-за высоких показателей международных продаж.