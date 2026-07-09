Известный бренд одежды бьет рекорды продаж в мире, но вынужден просмотреть ценники

Японская корпорация Fast Retailing, владеющая известным брендом одежды Uniqlo, уже в третий раз за сезон повысила свой годовой прогноз прибыли. Причиной роста стали высокие показатели международных продаж.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

По итогам финансового года, который завершится в августе, ритейлер ожидает получить рекордную операционную прибыль в размере 730 миллиардов иен, что эквивалентно примерно 4,5 миллиарда долларов. Обновленный ориентир оказался существенно выше апрельского прогноза, который составил 700 миллиардов иен.

Только за три месяца, завершившиеся в мае, операционная прибыль компании подскочила почти на 46% и достигла 213,79 миллиарда иен, значительно опередив предварительные консервативные оценки аналитиков.

Несмотря на глобальный успех, Fast Retailing прогнозирует понижение продаж и маржинальности на домашнем рынке в Японии в течение четвертого квартала. Финансовый директор корпорации Такеши Окадзаки констатировал, что она сейчас находится на своем 40-летнем минимуме.

Стремительное обесценивание национальной валюты существенно увеличивает затраты на импорт сырья и готовой продукции. Поэтому руководство компании вынуждено пойти на непопулярные шаги и повысить цены на часть товаров осенне-зимней коллекции в Японии в среднем на 4%.

В то же время, слабая иена несколько поддержала внутренние магазины за счет масштабного наплыва иностранных туристов.

На зарубежных рынках, в частности, в Северной Америке и Европе, бренд демонстрирует стабильный двузначный рост продаж.

В Китае, который является крупнейшим внешним рынком для Uniqlo с сетью почти 900 магазинов, наблюдается постепенное восстановление, хотя общие слабые потребительские настроения в стране все же заставляют ритейлера закрывать неэффективные точки и проводить реструктуризацию подразделения.

Uniqlo в Украине

Официальных магазинов бренда в Украине нет. Несмотря на огромный спрос на базовую одежду, материнская компания Fast Retailing пока не открыла ни одной официальной розничной точки на украинском рынке.

Главным сдерживающим фактором остается ситуация с безопасностью и связанные с ней логистические риски.

Однако Fast Retailing Group активно развивает свою сеть в соседней Польше. Поскольку управленческий и логистический хаб бренда для нашего региона теперь фактически сместился туда, аналитики прогнозируют, что после стабилизации ситуации, экспансия Uniqlo в Украину состоится именно через польское представительство.

Напомним, весна этого года в украинском ритейле отразилась волной масштабных закрытий и выходом сразу нескольких международных и региональных операторов. Свою деятельность в Украине приостановили спортивный бренд Reebok, мультибрендовая сеть SuperStep, турецкий fashion-ритейлер Koton, а также ряд региональных сетей супермаркетов.