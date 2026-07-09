Відомий бренд одягу б'є рекорди продажів у світі, але змушений переглянути цінники

Японська корпорація Fast Retailing, яка володіє відомим брендом одягу Uniqlo, уже втретє за сезон підвищила свій річний прогноз прибутку. Причиною зростання стали високі показники міжнародних продажів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

За підсумками фінансового року, який завершиться у серпні, ритейлер очікує отримати рекордний операційний прибуток у розмірі 730 мільярдів єн, що еквівалентно приблизно 4,50 мільярда доларів. Оновлений орієнтир виявився суттєво вищим за квітневий прогноз, який становив 700 мільярдів єн.

Лише за три місяці, що завершилися у травні, операційний прибуток компанії підскочив майже на 46% та досяг 213,79 мільярда єн, значно випередивши попередні консервативні оцінки аналітиків.

Незважаючи на глобальний успіх, Fast Retailing прогнозує зниження продажів і маржинальності на домашньому ринку в Японії протягом четвертого кварталу. Фінансовий директор корпорації Такеші Окадзакі констатував, що єна наразі перебуває на своєму 40-річному мінімумі.

Стрімке знецінення національної валюти суттєво збільшує витрати на імпорт сировини й готової продукції. Через це керівництво компанії змушене піти на непопулярні кроки та підвищити ціни на частину товарів осінньо-зимової колекції в Японії в середньому на 4%.

Водночас слабка єна дещо підтримала внутрішні магазини за рахунок масштабного напливу іноземних туристів.

На закордонних ринках, зокрема в Північній Америці та Європі, бренд демонструє стабільне двозначне зростання продажів.

У Китаї, який є найбільшим зовнішнім ринком для Uniqlo із мережею у майже 900 магазинів, спостерігається поступове відновлення, хоча загальні слабкі споживчі настрої в країні все ж змушують ритейлера закривати неефективні точки та проводити реструктуризацію підрозділу.

Uniqlo в Україні

Офіційних фізичних магазинів бренду в Україні немає. Незважаючи на величезний попит на базовий одяг, материнська компанія Fast Retailing поки що не відкрила жодної офіційної роздрібної точки на українському ринку.

Головним стримуючим фактором залишається безпекова ситуація та пов'язані з нею логістичні ризики.

Проте Fast Retailing Group активно розвиває свою мережу в сусідній Польщі. Оскільки управлінський та логістичний хаб бренду для нашого регіону тепер фактично змістився туди, аналітики прогнозують, що після стабілізації ситуації експансія Uniqlo в Україну відбудеться саме через польське представництво.

Нагадаємо, цьогорічна весна в українському ритейлі позначилася хвилею масштабних закриттів і виходом одразу кількох міжнародних та регіональних операторів. Свою діяльність в Україні припинили спортивний бренд Reebok, мультибрендова мережа SuperStep, турецький fashion-ритейлер Koton, а також низка регіональних мереж супермаркетів.