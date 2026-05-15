Масові закриття в Україні: з ринку йдуть Reebok, SuperStep, Koton та регіональні мережі

Цьогорічна весна в українському ритейлі позначилася хвилею масштабних закриттів і виходом одразу кількох міжнародних та регіональних операторів. Свою діяльність в Україні припинили спортивний бренд Reebok, мультибрендова мережа SuperStep, турецький fashion-ритейлер Koton, а також низка регіональних мереж супермаркетів, зокрема Арсен, Фреш, Союз та Квартал.

Як повідомляє Delo ua, про це повідомляє Retail Association of Ukraine, яка фіксує, що хвиля виходів охопила одразу кілька сегментів — від fashion і спортивного ритейлу до продуктових мереж і lifestyle-форматів.

У RAU зазначають, що динаміка закриттів за останні два місяці має системний характер. Серед ключових причин — падіння купівельної спроможності, логістичні труднощі та перегляд глобальних стратегій міжнародних брендів, які скорочують присутність на ринках із високими операційними ризиками.

Спортивний і fashion-сегмент: вихід міжнародних операторів

З травня 2026 року припинили роботу два останні магазини Reebok у Києві — в ТРЦ Retroville та SkyMall. Рішення про згортання мережі стало частиною глобальної стратегії оптимізації присутності на ринках із низькою маржинальністю та підвищеними ризиками.

Варто зазначити, що з березня 2022 року управління мережею в Україні здійснював турецький холдинг FLO Retailing, який також раніше згорнув роботу останнього магазину спортивного одягу InStreet у ТРЦ Respublika Park.

Також повністю припиняє діяльність мультибрендова мережа SuperStep — усі шість магазинів планують закрити протягом травня–червня.

У fashion-сегменті аналогічне рішення ухвалив Koton, який після восьми років роботи в Україні так і не досяг заявленої експансії та не масштабував мережу до 15 точок. Частину його локацій уже займають українські бренди, зокрема Eva Beauty та Marathon.

Експерти ринку пояснюють вихід турецьких операторів поєднанням валютних коливань та внутрішніх стратегічних рішень головних офісів, спрямованих на централізацію ресурсів і скорочення втрат на зовнішніх ринках.

ТРЦ втрачають lifestyle-орендарів: з ринку йдуть Usupso та O!Some

У сегменті емоційних та імпульсних покупок повністю припиняють роботу мережі Usupso та O!Some. Компанії пояснюють рішення суттєвим падінням виторгу, втратою маржинальності та зміною конкурентного середовища.

Висока залежність від трафіку в ТРЦ і переорієнтація споживачів на товари першої необхідності зробили подальшу роботу цих форматів економічно недоцільною.

Вихід регіональних гравців з роздрібного бізнесу

Наймасштабніший вихід фіксується серед регіональних мереж. Львівська мережа Арсен, яка працювала на ринку 24 роки, офіційно оголосила про припинення діяльності разом із супутніми мережами Фреш, Союз та Квартал, що фактично означає вихід цілої групи з роздрібного бізнесу.

У Львові мережа налічувала шість супермаркетів, ще по одному працювало у Рівному та Івано-Франківську. Усі магазини продовжать роботу до 31 травня 2026 року.

ТРЦ без кіно

Подібні процеси спостерігаються і в сегменті торговельно-розважальної нерухомості. У квітні 2026 року в київському ТРЦ Magelan припинив роботу кінотеатр Лінія Кіно, який працював понад 20 років. Після закриття оператор зосередився на єдиному кінотеатрі у Cherry Mall у Вишневому.

Експерти вважають цей кейс сигналом до перегляду ролі класичних кінотеатрів у ТРЦ та переходу до форматів «економіки досвіду».

Водночас вони підкреслюють, що український ритейл входить у фазу глибокої трансформації, де одночасно відбувається вихід міжнародних брендів, консолідація регіональних гравців і зміна споживчих пріоритетів на користь базових товарів та раціонального споживання.