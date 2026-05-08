В Україні за три місяці відкрилося майже 600 нових магазинів: де ритейл росте найшвидше

У І кварталі 2026 року українські ритейлери відкрили 569 нових магазинів, тоді як закрили 252. Чистий приріст склав 317 торгових точок.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у дослідженні "Географія ритейлу", яке підготувала Retail Association of Ukraine на основі опитування 107 компаній-членів асоціації.

Станом на квітень 2026 року учасники RAU управляли 25 599 торговими точками по всій країні, охоплюючи продовольчий і непродовольчий ритейл, аптечні мережі, fashion-сегмент, техніку та електроніку, АЗК, ювелірний ритейл і DIY.

До трійки регіонів із найрозвиненішим ритейлом увійшли Київ та область, а також Дніпропетровська і Львівська області.

Найбільша концентрація магазинів традиційно зосереджена у Києві та області — 6116 торгових точок. Далі йдуть Дніпропетровська та Львівська області, де працює понад 2000 магазинів у кожній, а також Одеська та Харківська області, де налічується понад тисячу торгових об’єктів. У дослідженні зазначається, що активне відкриття нових магазинів пришвидшилося переважно у другій половині лютого 2026 року.

Продуктовий ритейл залишається головним драйвером

Продовольчий сегмент залишається найбільшим і одним із найдинамічніших на ринку. Наразі він налічує 5707 магазинів, що становить 22% усіх торгових точок учасників RAU. За перші три місяці року продуктові мережі відкрили 125 нових магазинів і закрили лише 41.

Найбільша концентрація продовольчого ритейлу традиційно припадає на Київ та область, де працює 1922 точки. Далі йдуть західні регіони, зокрема Львівська та Івано-Франківська області. Водночас на півночі, сході та в частині центральних регіонів розвиток залишається більш стриманим.

Найбільше нових магазинів за перші три місяці 2026 року відкрили мережі «Сімі», АТБ та NOVUS.

Серед фуд-ритейлерів найактивніше розширювалися мережі "Сімі", АТБ та NOVUS. Компанія "Клевер Сторс", яка розвиває мережу "Сімі", відкрила 40 нових магазинів переважно у західних областях.

Активно масштабується Pizza Day, яка додала 14 нових локацій. АТБ за січень–березень 2026 року запустив 10 нових магазинів, тоді як NOVUS відкрив два супермаркети та шість мінімаркетів "Мі Маркет" у столичному регіоні.

Непродовольчий ритейл: зростання забезпечує "Аврора"

У непродовольчому сегменті наразі працює 5445 магазинів, що становить 21% загальної кількості торгових точок учасників RAU. За квартал тут відкрили 99 нових магазинів, тоді як 75 припинили роботу.

Лідером за темпами розширення стала мережа «Аврора» з 59 новими магазинами.

Найбільш динамічною стала мережа "Аврора", яка відкрила 59 нових магазинів. За даними компанії, виторг у І кварталі зріс на 27% — до 16,1 млрд грн з ПДВ. Також активно розвивалися EVA, яка відкрила 13 нових локацій, та Blisk із дев’ятьма новими магазинами.

Аптечний ритейл продовжує розширення

Станом на березень 2026 року в Україні працює понад 18 тисяч аптек, з яких 8690 належать компаніям-членам RAU. За перші три місяці року було відкрито 148 нових аптек і закрито 90.

Найбільше нових точок з’явилося у Дніпропетровській області, яка водночас демонструє і високий рівень закриттів. Загалом саме Київ та область залишаються найбільшим ринком із 1928 аптечними точками. Далі йдуть Дніпро та область (864), Львівщина (583), Харківщина (620) та Полтавщина (447).

У Києві та області за квартал відкрили 19 нових аптек і закрили 11, тоді як на Львівщині співвідношення склало 11 до 9.

Техніка та електроніка: зростання лише у великих містах

Сегмент техніки та електроніки залишається стабільним. Станом на березень 2026 року в Україні працювало 1811 магазинів, а чистий приріст за квартал склав лише чотири точки: 27 відкриттів проти 23 закриттів.

Найбільше нових магазинів з’явилося у Києві (+5), Дніпрі (+3), на Житомирщині (+2) та в Одесі (+1). Саме ці регіони залишаються ключовими центрами концентрації ринку.

Сегмент техніки та електроніки майже не зріс: за квартал відкрили 27 магазинів і закрили 23.

Найактивнішими мережами стали Yabluka, яка відкрила шість нових магазинів, а також ритейл мобільних операторів — lifecell (+5) та Київстар (+7).

Fashion-ритейл: зростання за рахунок масштабних мереж

Ринок одягу, взуття та аксесуарів продовжує поступове зростання попри складні умови. За квартал кількість fashion-магазинів збільшилася на 24 — до 885 точок. Було відкрито 44 нові магазини і закрито 20.

Найбільша концентрація fashion-ритейлу зосереджена у Києві, Дніпрі та Львові. Водночас частина іноземних брендів продовжує залишати ринок, а їхні місця займають великі мережі.

Fashion-ритейл в Україні зріс на 24 магазини за квартал.

Абсолютним лідером за темпами розширення стала польська мережа Sinsay, яка відкрила 22 нові магазини за квартал. Серед українських гравців активно масштабується мережа Sezon, яка додала ще 12 торгових точок.

Ювелірний ритейл: стабільний сегмент

Станом на березень 2026 року в Україні працює 820 ювелірних магазинів. За квартал відкрили п’ять нових точок, закрили три, що дало лише мінімальний приріст.

В ювелірному ритейлі за квартал додалося лише дві нові точки.

Найбільша концентрація зосереджена у Києві та області — 165 магазинів. Далі йдуть Дніпро (87) та Львів (69). Чисте зростання зафіксовано лише у Харкові та Чернівцях, що підтверджує загальну стабільність сегмента.

АЗК: найдинамічніший ринок ритейлу

Сегмент автозаправних комплексів залишається найдинамічнішим. Станом на березень 2026 року мережі АЗК серед членів RAU налічували 2074 заправки, що на 120 більше, ніж кварталом раніше.

Найбільша концентрація зберігається у Києві та області — 387 АЗК. Далі йдуть Львівщина (245) та Дніпропетровщина (150). Водночас найактивніше нові заправки відкривалися на Рівненщині (+20), Львівщині (+13), Житомирщині (+11) та у Дніпропетровській області (+9).

АЗК стали найдинамічнішим сегментом ритейлу.

Одним із головних драйверів росту стала мережа UPG, яка за три місяці збільшила кількість АЗК на 116, розвиваючись через оренду та ребрендинг існуючих заправок.

DIY-ритейл: без змін

У сегменті DIY у першому кварталі 2026 року не відбулося жодних відкриттів чи закриттів. Станом на березень мережі Агромат, Дубок, Епіцентр та Leroy Merlin разом налічували 145 магазинів.

У сегменті будмагазинів у І кварталі 2026 року ситуація не змінилася — не було ні відкриттів, ні закриттів.

Найбільша концентрація залишається у Києві та області — 39 магазинів, що суттєво перевищує показники інших регіонів. Загалом ринок DIY зосереджений переважно у західних областях, включно з Волинською, Рівненською, Закарпатською та Хмельницькою.