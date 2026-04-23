Фармацевтичний бізнес оштрафували на 1,4 млн грн за завищення цін на ліки

Держпродспоживслужба активізувала контроль за цінами на лікарські засоби. За результатами 340 перевірок у першому кварталі 2026 року накладено штрафи на суму 1,4 млн гривень через незаконне завищення торговельних надбавок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держоргану.

Порушення законодавства про ціни зафіксовано у 222 випадках, що становить 65,3% від загальної кількості перевірок (49 планових та 291 позапланових).

Основним типом порушень стало завищення граничних розмірів постачальницько-збутових та роздрібних надбавок. За підсумками контрольних заходів прийнято 189 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму 1,4 млн гривень.

Також вжито таких заходів:

складено 104 приписи щодо приведення цін до законодавчих норм;

до адміністративної відповідальності притягнуто 150 посадових осіб;

накладено адміністративних штрафів на суму 370,9 тис. гривень.

Контроль охоплює всю мережу постачання — від оптових складів до роздрібних аптек. Особлива увага приділяється формуванню цін на ліки та медичні вироби.

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор наголосив на важливості цих заходів: "Контроль за цінами на лікарські засоби — це не лише питання економіки, а й соціальної справедливості. У період воєнного стану держава має діяти рішуче, щоб унеможливити будь-які спроби спекуляцій на здоров’ї людей. Наше завдання — забезпечити прозорі правила гри для бізнесу та гарантувати громадянам доступ до якісних і доступних ліків".

