Фармацевтичний бізнес оштрафували на 1,4 млн грн за завищення цін на ліки

аптека
1,4 млн грн санкцій застосовано до суб'єктів господарювання за цінові порушення у фармсекторі / Freepik

Держпродспоживслужба активізувала контроль за цінами на лікарські засоби. За результатами 340 перевірок у першому кварталі 2026 року накладено штрафи на суму 1,4 млн гривень через незаконне завищення торговельних надбавок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держоргану.

Порушення законодавства про ціни зафіксовано у 222 випадках, що становить 65,3% від загальної кількості перевірок (49 планових та 291 позапланових).

Основним типом порушень стало завищення граничних розмірів постачальницько-збутових та роздрібних надбавок. За підсумками контрольних заходів прийнято 189 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму 1,4 млн гривень.

Також вжито таких заходів:

  • складено 104 приписи щодо приведення цін до законодавчих норм; 
  • до адміністративної відповідальності притягнуто 150 посадових осіб; 
  • накладено адміністративних штрафів на суму 370,9 тис. гривень.

Контроль охоплює всю мережу постачання — від оптових складів до роздрібних аптек. Особлива увага приділяється формуванню цін на ліки та медичні вироби.

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор наголосив на важливості цих заходів: "Контроль за цінами на лікарські засоби — це не лише питання економіки, а й соціальної справедливості. У період воєнного стану держава має діяти рішуче, щоб унеможливити будь-які спроби спекуляцій на здоров’ї людей. Наше завдання — забезпечити прозорі правила гри для бізнесу та гарантувати громадянам доступ до якісних і доступних ліків".

Нагадаємо, Держлікслужба видала ліцензії на торгівлю лікарськими засобами мережам автозаправних станцій Ukrnafta та Оkko. Інші заявники наразі проходять перевірку відповідності вимогам ліцензійних умов.

Автор:
Тетяна Ковальчук