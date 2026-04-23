Фармацевтический бизнес оштрафовали на 1,4 млн грн за завышение цен на лекарства

аптека
1,4 млн грн санкций применены к субъектам хозяйствования за ценовые нарушения в фармсекторе / Freepik

Госпродпотребслужба активизировала контроль за ценами на лекарственные средства. По результатам 340 проверок в первом квартале 2026 года наложены штрафы на сумму 1,4 млн гривен из-за незаконного завышения торговых надбавок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Нарушение законодательства о ценах зафиксировано в 222 случаях, что составляет 65,3% общего количества проверок (49 плановых и 291 внеплановых).

Основным типом нарушений стало завышение предельных размеров снабженческо-сбытовых и розничных надбавок. По итогам контрольных мер принято 189 решений о применении административно-хозяйственных санкций на сумму 1,4 млн гривен.

Также приняты следующие меры:

  • составлено 104 предписания о приведении цен к законодательным нормам; 
  • к административной ответственности привлечены 150 должностных лиц; 
  • наложены административные штрафы на сумму 370,9 тыс. гривен.

Контроль охватывает всю сеть поставок – от оптовых складов до розничных аптек. Особое внимание уделяется формированию цен на лекарства и медицинские изделия.

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор подчеркнул важность этих мер: "Контроль за ценами на лекарственные средства — это не только вопросы экономики, но и социальной справедливости. В период военного положения государство должно действовать решительно, чтобы исключить любые попытки спекуляций на здоровье людей. Наша задача — обеспечить прозрачные правила игры".

Напомним, Госликслужба выдала лицензии на торговлю лекарственными средствами сетям автозаправочных станций Ukrnafta и Оkko. Другие заявители проходят проверку соответствия требованиям лицензионных условий.

Автор:
Татьяна Ковальчук