Массовые закрытия в Украине: с рынка уходят Reebok, SuperStep, Koton и региональные сети

Нынешняя весна в украинском ритейле отразилась волной масштабных закрытий и выходом нескольких международных и региональных операторов. Свою деятельность в Украине прекратили спортивный бренд Reebok, мультибрендовая сеть SuperStep, турецкий fashion-ритейлер Koton, а также ряд региональных сетей супермаркетов, включая Арсен, Фреш, Союз и Квартал.

Как сообщает Delo ua, об этом сообщает Retail Association of Ukraine, фиксирующая, что волна выходов охватила сразу несколько сегментов — от fashion и спортивного ритейла до продуктовых сетей и lifestyle-форматов.

В RAU отмечают, что динамика закрытий за последние два месяца носит системный характер. Среди ключевых причин – падение покупательной способности, логистические трудности и пересмотр глобальных стратегий международных брендов, которые сокращают присутствие на рынках с высокими операционными рисками.

Спортивный и fashion-сегмент: выход международных операторов

С мая 2026 года прекратили работу два последних магазина Reebok в Киеве - в ТРЦ Retroville и SkyMall. Решение о сворачивании сети стало частью глобальной стратегии оптимизации присутствия на рынках с низкой маржинальностью и повышенными рисками.

Стоит отметить, что с марта 2022 г. управление сетью в Украине осуществлял турецкий холдинг FLO Retailing, который также ранее свернул работу последнего магазина спортивной одежды InStreet в ТРЦ Respublika Park.

Также полностью прекращает деятельность мультибрендовая сеть SuperStep – все шесть магазинов планируют закрыть в течение мая–июня.

В fashion-сегменте аналогичное решение принял Koton, который после восьми лет работы в Украине так и не достиг заявленной экспансии и не масштабировал сеть до 15 точек. Часть его локаций уже занимают украинские бренды, в частности, Eva Beauty и Marathon.

Эксперты рынка объясняют выход турецких операторов сочетанием валютных колебаний и внутренних стратегических решений головных офисов, направленных на централизацию ресурсов и сокращение потерь на внешних рынках.

ТРЦ теряют lifestyle-арендаторов: с рынка уходят Usupso и O!Some

В сегменте эмоциональных и импульсных покупок полностью прекращают работу сети Usupso и O! Some. Компании объясняют решение существенным падением выручки, потерей маржинальности и изменением конкурентной среды.

Высокая зависимость от трафика в ТРЦ и переориентация потребителей на товары первой необходимости сделали дальнейшую работу этих форматов экономически нецелесообразной.

Выход региональных игроков из розничного бизнеса

Самый масштабный выход фиксируется посреди региональных сетей. Львовская сеть Арсен, работавшая на рынке 24 года, официально объявила о прекращении деятельности вместе с сопутствующими сетями Фреш, Союз и Квартал, что фактически означает выход целой группы по розничному бизнесу.

Во Львове сеть насчитывала шесть супермаркетов, еще по одному работало в Ровно и Ивано-Франковске. Все магазины продолжат работу до 31 мая 2026 года.

ТРЦ без кино

Подобные процессы наблюдаются и в сегменте торгово-развлекательной недвижимости. В апреле 2026 года в киевском ТРЦ Magelan прекратил работу кинотеатр Линия Кино, работавший более 20 лет. После закрытия оператор сосредоточился на единственном кинотеатре в Cherry Mall в Вишневом.

Эксперты считают этот кейс сигналом просмотра роли классических кинотеатров в ТРЦ и перехода к форматам «экономики опыта».

В то же время, они подчеркивают, что украинский ритейл входит в фазу глубокой трансформации, где одновременно происходит выход международных брендов, консолидация региональных игроков и изменение потребительских приоритетов в пользу базовых товаров и рационального потребления.