Одна из старейших сетей супермаркетов Львова идет с рынка: кто займет ее место

Сеть супермаркетов "Арсен" прекращает работу во Львове после 20 лет на рынке. Все магазины сети будут работать до 31 мая 2026 года. По предварительной информации, часть локаций могут занять сети Novus и Сильпо.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Zaxid.net со ссылкой на собственные источники.

Во Львове меняется рынок супермаркетов

В то же время компания "Евротек", которой принадлежит сеть, официально ситуацию пока не комментирует.

По предварительной информации, после закрытия помещения бывших супермаркетов могут перейти в другие торговые сети. Часть локаций, вероятно, займут магазины Novus, другую – "Сильпо". В частности, помещение на площади Мицкевича в центре Львова, по данным источников, может перейти именно в "Сильпо".

Официальные заявления о причинах закрытия сети пока не обнародованы. Также неизвестно, какие именно объекты достанутся каждой из торговых сетей. Журналисты обратились за комментарием к пресс-службе "Евротека", однако ответа на момент публикации не получили.

В магазинах "Арсена", в частности, в супермаркете на площади Мицкевича, уже продолжается распродажа товаров со скидками. Работники объясняют это подготовкой к окончательному закрытию магазинов в конце мая.

Что известно о сети "Арсен"

Сеть супермаркетов "Арсен" работала во Львове с 2002 года. Первый магазин открыли в Сиховском районе по проспекту Червоной Калины. В то время это был один из первых супермаркетов большого формата в западных областях Украины.

Основателем сети стала львовская компания "Интермаркет", работающая в сфере торговли с 1992 года. Арсен создал львовский предприниматель Роман Шлапак, а название сеть получила в честь его старшего сына.

После финансового кризиса 2009 года владельцем сети стало киевское ЗАО "Евротек", которое взяло на себя долги поставщиков "Арсена" на сумму около 80 млн. грн.

В дальнейшем супермаркеты работали под юридическим названием ООО "Альянс Маркет". Компания принадлежит бизнесмену Михаилу Весельскому, также возглавляющему торговую группу "Евротек". Кроме "Арсена", в нее входят сети "Фреш", "Союз" и "Квартал".

Согласно данным Youcontrol, доходы компании в 2025 году – 3 млрд. грн. Несмотря на это, компания убыточна уже пять лет подряд. В прошлом году чистый убыток составил 73 млн грн, это самый большой показатель за последние годы. Долговые обязательства составляют 1,5 млрд грн, тогда как активы оценивают в 860 млн грн.

То есть долгов вдвое больше имущества.

Сеть супермаркетов "Арсен" представлена в трех областях – Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской. Во Львове работает 6 магазинов.

По всей вероятности, сеть "Арсен" прекратит работу не только во Львове. Местные СМИ уже сообщают о возможном закрытии супермаркета в Ивано-Франковске, который может завершить работу 31 мая. В то же время, информации о закрытии магазинов сети в Ровно пока нет.

Напомним, в I квартале 2026 года украинские ритейлеры открыли 569 новых магазинов, тогда как закрыли 252. Чистый прирост составил 317 торговых точек.