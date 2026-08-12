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Google проложит три новых подводных кабеля для расширения цифровой инфраструктуры

Google
Google проложит три новых подводных кабеля для расширения цифровой инфраструктуры / Unsplash

Компания Google, входящая в холдинг Alphabet Inc. объявила о масштабном расширении своей цифровой инфраструктуры в Америке. Проект подразумевает строительство трех новых подводных кабельных систем: Alisios, Canoa и OlaLuz, которые улучшат связь между США, странами Карибского бассейна и Южной Америкой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По информации компании, система Alisios соединит Доминиканскую Республику, Панаму и Чили, активно стремится позиционировать себя как главный региональный цифровой хаб.

Кабель Canoa проляжет между Доминиканской Республикой и Бермудскими островами, а OlaLuz соединит Доминикану со штатом Флорида в США.

Новые кабельные системы существенно укрепят цифровую инфраструктуру региона:

  • Позиции Чили страна продолжает привлекать технологических гигантов благодаря экономической стабильности, разветвленной волоконно-оптической сети и возобновляемой энергетике. Министр транспорта и телекоммуникаций Чили Луис де Гранж отметил, что кабель Alisios укрепит лидерство страны в Латинской Америке и будет стимулировать местный бизнес. Параллельно Google участвует в строительстве подводного кабеля Humboldt между Чили и Австралией.
  • Поддержка региона: президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что проект поддерживает национальную инициативу Digital Hub, а президент Доминиканской Республики Луис Абинадер отметил важность сотрудничества для цифровой интеграции страны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Google грозит гигантский иск на $6,7 млрд из-за обвинений в злоупотреблении доминирующим положением. Компания предстанет перед судом в Британии в рамках коллективного иска о нарушении антимонопольного законодательства.

Автор:
Максим Кольц

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