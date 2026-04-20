"Наша мета — увійти до п’ятірки найбільших мереж АЗС цього року", – Олександр Дубінін, Parallel

Надійний паливний партнер — одна з ключових складових кожного стійкого бізнесу. Компанія Parallel вирізняється тим, що змогла налагодити стабільну роботу у прифронтових районах та попри виклики сьогодення продовжує активно і всебічно розвиватися. Про результати та плани компанії, інвестиції у розвиток та допомогу Силам оборони розповів власник та генеральний директор Parallel Олександр Дубінін.

З якими результатами компанія Parallel завершила 2025 рік щодо прибутку, обсягу продажів, сплачених податків?

- Третій рік поспіль національна мережа АЗС Parallel демонструє зростання основних показників. Дохід збільшився майже на 30% і перевищив 11 млрд грн. Чистий прибуток зріс у сім разів. Отримані кошти ми реінвестуємо у розвиток АЗК та наші нові проєкти. Приміром, відкриваємо мережу магазинів продовольчих товарів у форматі "біля дому".

Реалізуємо програму часткового забезпечення потреб в електроенергії власними джерелами. Встановлюємо сонячні електростанції. Модернізуємо автозаправні станції. Це суттєві інвестиції. Позитивних результатів ми досягли завдяки зростанню мережі та роботі з підвищення ефективності АЗК: збільшення проливів, оптимізації логістики та закупівель.

За 2025 рік ми сплатили рекордні 1,8 млрд грн податків. Збільшили зарплату працівникам, аби не програти конкуренцію за кадри. Загалом, за нашими оцінками, Parallel розвивається темпами, вищими за середні по ринку.

Наскільки збільшилася мережа АЗС протягом року і чи є плани розширення на 2026 рік?

- Зростання відбулося майже удвічі (станом на кінець року, грудень до грудня). Нові комплекси ми доводимо до стандартів мережі, до яких уже звикли наші постійні клієнти. На реконструкцію витрачаємо у середньому приблизно $1 млн.

У наших планах подальше розширення. Хочемо, щоби якість сервісу АЗК Parallel мали змогу оцінити автомобілісти у будь-якому регіоні України. З урахування географічних масштабів країни, наявності головних трас та щільності населення орієнтуємося, що нам потрібно ще десь 350 заправок.

Наша мета — увійти у п’ятірку найбільших мереж АЗС цього року.

У 2025 році компанія Parallel інвестувала 40 млн грн у розвиток інфраструктури, значну частину у СЕС і цифрову модернізацію, та продовжила масштабування. Які стратегічні цілі стоять за інвестиціями Parallel у сонячні електростанції і як ви оцінюєте їхній вплив на операційну ефективність мережі?

- Оснащення АЗС сонячними панелями — це сучасний європейський тренд. Уже є пілотні проєкти станцій, що повністю забезпечують себе сонячною електрое- нергією. Наприклад, в Угорщині. Якщо СЕС йдуть у зв’язці з накопичувальними батареями, то їхня ефективність збільшується. Але загалом енергопотреби АЗК енергія сонця покриває частково, приблизно 10-40%.

В Україні ставка на ВДЕ уже не просто данина зеленій моді, це питання виживання. Генерація залишається під загрозою ворожих ударів, тому проблеми з енергопостачанням актуальні як ніколи.

СЕС, попри всі недоліки, дають змогу покращити схему аварійного енергоспоживання поряд с акумуляторами та генераторами. Тому ми продовжуємо активно розвивати цей напрям.

Запуск Parallel Market — це фактично вихід у новий сегмент ритейлу. Яку роль цей напрям має відігравати у бізнес-моделі компанії протягом найближчих років?

- Це було логічне рішення. Наша філософія бізнесу передбачає економію коштів водієві через збереження його часу. Тому ми не перетворюємо АЗК на торговельно-розважальні центри. Тут лише найнеобхідніші товари. Для обслуговування АЗК ми створили розподільчі центри. Потім зрозуміли, що формат "магазин на АЗК" для нас замалий. Тому спробували увійти у сектор "крамниця біля дому".

Пілотні магазини успішно працюють у Києві. До кінця року плануємо розширити мережу до 60-80 точок. Ймовірно, що у майбутньому наші розподільчі центри надаватимуть послуги і стороннім компаніям. Тобто ритейл має всі шанси розвинутися з сервісної функції в окремий напрям бізнесу.

Які інфраструктурні або цифрові проєкти, окрім проєктів енергонезалежності, будуть пріоритетними у 2026-2027 роках?

- Працюємо над запуском гастрономічного проєкту Parallel Food drive. Хочемо надати нашим клієнтам можливість замовити топові страви міських ресторанів. Ви зможете отримати улюблену їжу у дорозі прямо на заправці, не втрачаючи часу на заїзд до кафе чи бістро.

Хоча й наша пропозиція напоїв та фірмових хот-догів вже знайшла своїх прихильників. Ми працюємо лише з натуральними та екологічними інгредієнтами. М’ясо — 100%, повний контроль виробництва та якості. Кава — унікального обсмажування та із збалансованим смаком. Ці фішки розширюють базу постійних клієнтів.

Parallel стала однією з найактивніших мереж, що підтримують військових через партнерство з Міноборони, реалізує соціальну програму для військових "Плюси" в "Армія+". Як ви оцінюєте результати цієї ініціативи? Плануєте її розширювати чи запускати нові?

- Це звичайна позиція для будь-якого відповідального бізнесу. За час дії програми ми надали знижок військовим на суму майже 7 млн грн. Відверто кажучи, ми не ставимо собі маркетингових цілей, не намагаємося будувати імідж. Просто робимо те, що маємо робити.

Нових програм поки що не плануємо. В умовах світової кризи на ринку нафтопродуктів, що вдарила й по Україні, ми зберегли знижки для військових. Це наш внесок у перемогу.