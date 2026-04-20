"Наша цель — войти в пятерку крупнейших сетей АЗС в этом году", — Александр Дубинин, Parallel

Надежный топливный партнер – одна из ключевых составляющих каждого устойчивого бизнеса. Компания Parallel отличается тем, что смогла наладить стабильную работу в прифронтовых районах и, несмотря на сегодняшние вызовы, продолжает активно и всесторонне развиваться. О результатах и планах компании, инвестициях в развитие и помощь Силам обороны рассказал владелец и генеральный директор Parallel Александр Дубинин.

С какими результатами компания Parallel завершила 2025 год о прибыли, объеме продаж, уплаченных налогов?

– Третий год подряд национальная сеть АЗС Parallel демонстрирует рост основных показателей. Доход увеличился почти на 30% и превысил 11 млрд. грн. Чистая прибыль выросла в семь раз. Вырученные средства мы реинвестируем в развитие АЗК и наши новые проекты. К примеру, открываем сеть магазинов продовольственных товаров в формате "возле дома".

Реализуем программу частичного обеспечения потребностей в электроэнергии своими источниками. Устанавливаем солнечные электростанции. Модернизируем автозаправочные станции. Это значительные инвестиции. Позитивных результатов мы добились благодаря росту сети и работе по повышению эффективности АЗК: увеличению проливов, оптимизации логистики и закупок.

За 2025 год мы оплатили рекордные 1,8 млрд грн налогов. Увеличили зарплату работникам, чтобы не проиграть конкуренцию за кадры. В общем, по нашим оценкам, Parallel развивается темпами выше средних по рынку.

Насколько увеличилась сеть АЗС за год и есть ли планы расширения на 2026 год?

– Рост произошел почти вдвое (по состоянию на конец года, декабрь к декабрю). Новые комплексы мы доводим до стандартов сети, к которым привыкли наши постоянные клиенты. На реконструкцию тратим в среднем примерно $1 млн.

В наших планах дальнейшее расширение. Хотим, чтобы качество сервиса АЗК Parallel могли оценить автомобилисты в любом регионе Украины. С учетом географических масштабов страны, наличия главных трасс и плотности населения ориентируемся, что нам нужно еще 350 заправок.

Наша цель – войти в пятерку крупнейших сетей АЗС в этом году.

В 2025 году компания Parallel инвестировала 40 млн грн в развитие инфраструктуры, значительную часть в СЭС и цифровую модернизацию и продолжила масштабирование. Какие стратегические цели стоят за инвестициями Parallel в солнечные электростанции и как вы оцениваете их влияние на операционную эффективность сети?

- Оснащение АЗС солнечными панелями – это современный европейский тренд. Уже есть пилотные проекты станций, которые полностью обеспечивают себя солнечной электроэнергией. К примеру, в Венгрии. Если СЭС идут в связи с накопительными батареями, то их эффективность увеличивается. Но в целом энергопотребления АЗК энергия солнца покрывает частично примерно 10-40%.

В Украине ставка на ВИЭ уже не просто дань зеленой моде, это вопрос выживания. Генерация остается под угрозой вражеских ударов, поэтому проблемы с энергоснабжением актуальны как никогда.

СЭС, несмотря на все недостатки, позволяют улучшить схему аварийного энергопотребления наряду с аккумуляторами и генераторами. Поэтому мы продолжаем активно развивать это направление.

Запуск Parallel Market – это фактически выход в новый сегмент ритейла. Какую роль это направление должно играть в бизнес-модели компании в ближайшие годы?

– Это было логическое решение. Наша философия бизнеса предполагает экономию средств водителю из-за сохранения его времени. Поэтому мы не превращаем АЗК в торгово-развлекательные центры. Здесь только самые необходимые товары. Для обслуживания АЗК мы создали распределительные центры. Потом поняли, что формат "магазин на АЗК" для нас слишком мал. Поэтому попытались войти в сектор "лавка у дома".

Пилотные магазины успешно работают в Киеве. До конца года планируем расширить сеть до 60-80 точек. Вероятно, что в будущем наши распределительные центры будут предоставлять услуги и сторонним компаниям. То есть ритейл имеет все шансы развиться из сервисной функции в отдельное направление бизнеса.

Какие инфраструктурные или цифровые проекты, кроме проектов энергонезависимости, будут приоритетными в 2026-2027 годах?

– Работаем над запуском гастрономического проекта Parallel Food drive. Хотим предоставить нашим клиентам возможность заказать топовые блюда городских ресторанов. Вы сможете получить любимую еду прямо на заправке, не теряя времени на заезд в кафе или бистро.

Хотя и наше предложение напитков и фирменных хот-догов уже нашло своих поклонников. Мы работаем только с натуральными и экологичными ингредиентами. Мясо – 100%, полный контроль производства и качества. Кофе — уникальное обжаривание и сбалансированный вкус. Эти фишки расширяют базу неизменных клиентов.

Parallel стала одной из самых активных сетей, поддерживающих военных через партнерство с Минобороны, реализует социальную программу для военных "Плюсы" в "Армии+". Как вы оцениваете результаты этой инициативы? Планируете ли ее расширять или запускать новые?

– Это обычная позиция для любого ответственного бизнеса. За время действия программы мы предоставили скидки военным на сумму почти 7 млн грн. Честно говоря, мы не ставим себе маркетинговых целей, не пытаемся строить имидж. Просто делаем то, что делать.

Новых программ пока не планируем. В условиях мирового кризиса на рынке нефтепродуктов, ударившего и по Украине, мы сохранили скидки для военных. Это наш вклад в победу.