Паливна криза в Україні: чому виник дефіцит бензину та як зміняться ціни надалі

В Україні фіксується суттєве загострення ситуації на ринку нафтопродуктів. За останній тиждень середня ціна бензину А-95 зросла на 4,3 грн/л — до 80,88 грн/л, а дизельного пального — на 9,34 грн/л, досягнувши позначки 88 грн/л. В окремих мережах АЗС стрибок цін на дизель перевищив 16 грн/л.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Зростання попиту на дизпальне

За його словами, основним драйвером зростання попиту на дизпальне стала переорієнтація частини аграрного експорту з глибоководних портів на автотранспорт. Попри те, що поточні поставки залишаються у межах норми, ринок потребує значно більших обсягів.

"Триває пошук додаткових ресурсів. Ситуацію ускладнює Туреччина, яка раніше щомісячно імпортувала понад 1 млн т дизпального з РФ, поки остання не закрила експорт. Особливо турки пилесосять грецькі НПЗ – одного з наших найбільших постачальників з Півдня", - наголошує Куюн.

Відомо також про непоодинокі випадки, коли танкери, що прямували до Румунії з ресурсом зокрема для українських замовників, перекуповували інші гравці за вищою ціною

Реальний дефіцит бензину

На ринку бензину ситуація складніша: на багатьох мережах АЗС фіксуються тимчасові перебої з наявністю пального. Головною причиною кризи стало обов'язкове запровадження з 1 липня стандарту Е10 (бензин із вмістом 10% біоетанолу).

"В країні його виробляти неможливо через безпекову ситуацію і абсурдну податкову систему. А закордонні постачальники збільшити випуск Е10 не можуть", - зазначив експерт.

Що буде з цінами далі

Наразі гуртові ціни суттєво випереджають роздрібні. Гуртова вартість дизельного пального сягає 93–95 грн/л (при середній ціні на колонках до 90 грн/л), а бензину — 82 грн/л, причому пропозиції на ринку наразі поодинокі.

"Якщо не піднімати ціни на АЗС, їх просто спустошать оптові споживачі. Інший варіант – збільшити постачання, але з цим є певні питання. Отже, зростання цін триватиме", - вважає Куюн.

Раніше експерт попереджав, що ціни на бензин і дизель в Україні на АЗС найближчими тижнями зростатимуть й можуть перевищити психологічну позначку у 90 гривень за літр.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та ризиків для судноплавства через Ормузьку протоку в Україні почали стрімко зростати гуртові й роздрібні ціни на пальне.