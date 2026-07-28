Контроль за місцевими тарифами на воду: НКРЕКП затвердила проєкт порядку перевірок

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт Порядку проведення контрольних перевірок правильності встановлення місцевою владою тарифів на водопостачання та водовідведення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Комісії.

Механізм проведення перевірок

Проєктом передбачено проведення планових та позапланових перевірок без виїзду до органів місцевого самоврядування. Аналіз здійснюватиметься на підставі наданих документів, розрахунків, пояснень та інших матеріалів, використаних під час встановлення тарифів.

Під час перевірок НКРЕКП оцінюватиме дотримання процедури ухвалення рішень, відповідність розрахунків вимогам законодавства, обґрунтованість закладених витрат та повноту документації.

Розподіл повноважень

Законом № 4777-IX від 10 лютого 2026 року визначено, що на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення або скасування встановлення тарифів на воду належить до повноважень органів місцевого самоврядування, а проведення контрольних перевірок — до повноважень НКРЕКП.

Регулятор запрошує органи місцевого самоврядування, підприємства, профільні асоціації, експертів та громадські організації долучитися до відкритого обговорення проєкту. Усі отримані зауваження та пропозиції будуть опрацьовані під час підготовки остаточної редакції документа.

Нагадаємо, з 1 серпня у Львові набудуть чинності нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення 24 липня ухвалив виконавчий комітет міської ради. Загальна вартість послуг становитиме 56,38 грн за кубометр із ПДВ.