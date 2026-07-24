Львів підвищує плату за воду: що відомо про новий тариф

Із 1 серпня у Львові набудуть чинності нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення 24 липня ухвалив виконавчий комітет міської ради. Загальна вартість послуг становитиме 56,38 грн за кубометр із ПДВ.

Як пише Delo.ua, відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у п’ятницю, 24 липня.

Вода у Львові подорожчає

Загальна вартість послуг для населення становитиме 56,38 грн за кубометр із ПДВ.

Після перегляду тарифів львів'яни сплачуватимуть:

водопостачання – 36,04 грн/м³;

водовідведення – 20,34 грн/м³.

Попередній тариф на водопостачання у Львові залишався незмінним із початку 2022 року та становив 25,88 грн за кубометр, що було одним із найнижчих показників серед великих міст України.

У ЛМКП "Львівводоканал" пояснили, що необхідність перегляду тарифів пов'язана зі зростанням вартості електроенергії, матеріалів, пального, підвищенням витрат на оплату праці та податків. Водночас на підприємстві наголошують, що новий тариф покриває лише поточні витрати на забезпечення роботи систем водопостачання та водовідведення, без фінансування модернізації мереж чи реалізації інвестиційних проєктів.

За словами директора ЛМКП "Львівводоканал" Дмитра Ваньковича, Львів має найдовшу серед великих міст України систему транспортування води, що потребує значних витрат на електроенергію та постійне технічне обслуговування.

"Тариф у розмірі 56,38 грн покриє лише витрати на електроенергію, заробітну плату, паливо та реагенти. Інвестиційної складової в ньому немає", - зазначив він.

Що відомо про підвищення тарифу на воду?

На початку липня ЛКП "Львівводоканал" подало до Львівської міської ради розрахунки нового тарифу на водопостачання та водовідведення. Тоді на підприємстві пояснювали, що економічно обґрунтований тариф, який повністю покривав би витрати на електроенергію, паливо, реагенти, оплату праці, ремонти та модернізацію мереж, мав би становити близько 100 грн за кубометр.

Наразі тариф на водопостачання та водовідведення у Львові становить 25,88 грн за кубометр і залишається незмінним із початку 2022 року. Це один із найнижчих показників серед великих міст України. За вартістю послуг для населення Львів поступається лише Вінниці, де тариф становить 25,62 грн за кубометр.

У 2026 році територіальні громади отримали право самостійно встановлювати тарифи на водопостачання та водовідведення. Водночас навіть у разі підвищення до 56,38 грн за кубометр львівський тариф залишатиметься нижчим, ніж у багатьох інших містах України, де вартість цих послуг уже коливається в межах від 56 до 139 грн за кубометр.

В Україні перерахують тарифи на воду

Українські водоканали масово заявляють про наміри підвищити тарифи для споживачів вже цього літа. У деяких містах вартість одного кубометра води може зрости більш ніж удвічі.

Раніше підвищення тарифів блокувалося на політичному рівні, але цього року Верховна Рада України прийняла рішення про те, що рішення про зміну тарифів можуть приймати на місцевому рівні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) тільки дивиться на правильність розрахунків, а рішення щодо зміни тарифів приймається на рівні місцевої влади.

З 1 червня 2026 року в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ розпочався етап підвищення тарифів на воду.

У Павлограді вода подорожчала до 113 грн, у Дрогобичі – до 87,3 грн, у Запоріжжі – до 69,3 грн, у Чернівцях – до 63,5 грн, а мешканці Бородянки на Київщині з 1 липня будуть платити за кубометр води загалом 139,3 грн.

Також депутати Луцької міської ради ухвалили рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер місцеві споживачі платитимуть за послуги 67,42 грн за кубометр замість колишніх 28,42 грн.

А для мешканців Ужгорода вода подорожчала з 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр